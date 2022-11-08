Одна из лучших исполнителей хитов в России Кавер-группа 91

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Что такое лучшая кавер-группа на свадьбу, корпоратив или юбилей?
Как выбрать самую зажигательную или входящую в ТОП среди сотен исполнителей в мегаполисах страны?
На эти вопросы часто очень трудно ответить даже профессионалам рынка шоу бизнеса, event услуг.
Но для этой группы у нас один ответ: Если они свободны на нужную Вам дату, то практически все клиенты без сомнений выбирают этих ребят!
Почему? - спросит сомневающийся заказчик.
А мы ответим: Они своими мощными голосами, харизмой, умением войти в резонанс с любой аудиторией исполняют любимые хиты ярче, чем оригинальные исполнители!
Сомневаетесь - посмотрите видео до конца!
Мы ставим им такую оценку по соотношению цена/качество - в таком рейтинге, у них очень мало конкурентов.
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