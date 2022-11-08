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Одна из лучших исполнителей хитов в России Кавер-группа 91
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Event Legenda
Published 21 days ago |

Что такое лучшая кавер-группа на свадьбу, корпоратив или юбилей?

Как выбрать самую зажигательную или входящую в ТОП среди сотен исполнителей в мегаполисах страны?

На эти вопросы часто очень трудно ответить даже профессионалам рынка шоу бизнеса, event услуг.

Но для этой группы у нас один ответ: Если они свободны на нужную Вам дату, то практически все клиенты без сомнений выбирают этих ребят!

Почему? - спросит сомневающийся заказчик.

А мы ответим: Они своими мощными голосами, харизмой, умением войти в резонанс с любой аудиторией исполняют любимые хиты ярче, чем оригинальные исполнители!

Сомневаетесь - посмотрите видео до конца!

Мы ставим им такую оценку по соотношению цена/качество - в таком рейтинге, у них очень мало конкурентов.


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 Event-агентство ANNA LEGENDA

 www.annalegenda.ru


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