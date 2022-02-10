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So hält dich dein Ego gefangen!
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23 views • February 10, 2022
Hast Du Dein Leben im Griff oder hat ES Dich im Griff?
Kennst Du diese innere Stimme, die alles in Deinem Leben kommentiert? Von morgens bis abends. Die Dich schlecht fühlen lässt und Dich ständig mit anderen vergleicht.
Diese Stimme ist Dein ES, Dein Ego und eine Spielart Deines pathologischen inneren Kritikers. Deines größten Feindes im Inneren.
Im heutigen Video werden wir uns diesen Mechanismus einmal ganz genau anschauen und wie er Deinen Erfolg und Dein Glück im Leben sabotiert.
Lehn Dich zurück und schau Dir dieses Video in Ruhe an.
So long, Dein Orlando
Geschenke für Dich
Die Kugelübung: https://www.magickmale.de/online-programme/kugeluebung/
Persönliches Gespräch: https://go.oncehub.com/magickmaleconsulting
Social Media
Webseite: https://www.magickmale.de/
YouTube Kanal: https://www.youtube.com/channel/UC6CXVrpqF0325-544MJvVNg/featured
Instagram: https://www.instagram.com/orlandoowen_mm/
Tik Tok: https://www.tiktok.com/@orlandoowenmm?lang=de-DEst
Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/magickmale
Rumble: https://rumble.com/c/c-1249903
Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/pobX6MMUyY8n/
Programme
Magick Male Foundations: https://www.magickmale.de/online-programme/magickmale-foundations/
Mann-Bewusst-Sein: https://mann-bewusst-sein.com/
Feel Different: https://feeldifferent.de/
Alle Programme von Orlando im Überblick:
https://www.magickmale.de/online-programme/
Kennst Du diese innere Stimme, die alles in Deinem Leben kommentiert? Von morgens bis abends. Die Dich schlecht fühlen lässt und Dich ständig mit anderen vergleicht.
Diese Stimme ist Dein ES, Dein Ego und eine Spielart Deines pathologischen inneren Kritikers. Deines größten Feindes im Inneren.
Im heutigen Video werden wir uns diesen Mechanismus einmal ganz genau anschauen und wie er Deinen Erfolg und Dein Glück im Leben sabotiert.
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So long, Dein Orlando
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