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⚠ ❗️❗️❗️ ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО НА ЗЕМЛЕ??? ФАКТЫ!!! (Информация, которую тщательно скрывают) 1-3 серия, Автор EWAR
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27 views • May 03, 2022
Это 1-3 серии второй части большой работы Ewar
Все его видео собраны в 3 плейлистах:
1 часть: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhjNKbfnoZwtcpDfGU87p5Y8gdv5zbpa
2 часть: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhjNKbfnoZzbNqKVAaiDW88bIsYs_kQW
3 часть: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhjNKbfnoZxGMFeu_skytTRyTP6H-VNo
Это многосерийное видео - продолжение объемной работы от @EWAR и его команды
Автор знакомит зрителя со своими исследованиями в области мироустройства и того, что привело нас к тому, что мы имеем сейчас.
Перевод от Satori
Все его видео собраны в 3 плейлистах:
1 часть: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhjNKbfnoZwtcpDfGU87p5Y8gdv5zbpa
2 часть: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhjNKbfnoZzbNqKVAaiDW88bIsYs_kQW
3 часть: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhjNKbfnoZxGMFeu_skytTRyTP6H-VNo
Это многосерийное видео - продолжение объемной работы от @EWAR и его команды
Автор знакомит зрителя со своими исследованиями в области мироустройства и того, что привело нас к тому, что мы имеем сейчас.
Перевод от Satori
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