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The UNIVERSAL ANTIDOTE - MMS - CLO2 (sub-esp)
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TRADUCCIÓN MEJORADA

Download the reference guidebook: http://bit.ly/Get-TUA-Reference-Guidebook

Telegram: https://t.me/theuniversalantidote

- Part 1 - min 6:15 - What is Chlorine Dioxide (ClO2) & History - Part 2 - min 17:45 - Is Chlorine Dioxide Safe? - Part 3 - min 30:45 - Is Chlorine Dioxide Effective? - Part 4 - min 45:00 - Personal Testimonies and Reports The Universal Antidote Documentary The science and story of Chlorine Dioxide. NASA proclaimed it a universal antidote in 1987. Since that time thousands have recovered from illness using this substance and now many physicians and scientists are saying it is powerfully effective for many applications. The Universal Antidote Documentary scheduled release is for February 1, 2021 The documentary explores the history, safety, and efficacy of the universal antidote and provides interviews with physicians and people who have used it.

Español:

Descargue la guía de referencia:  http://bit.ly/Get-TUA-Reference-Guidebook

Web en español: https://antidotouniversal.com

Telegram: https://t.me/theuniversalantidote

- Parte 1 - min 6:15 - ¿Qué es el dióxido de cloro (ClO2) y su historia. - Parte 2 - min 17:45 - ¿és seguro el dióxido de cloro? - Parte 3 - min 30:45 - ¿és efectivo el dióxido de cloro? - Parte 4 - min 45:00 - Testimonios e informes personales. Documental sobre el Antídoto Universal La ciencia y la historia del dióxido de cloro. La NASA lo proclamó antídoto universal en 1987. Desde entonces, miles de personas se han recuperado de enfermedades utilizando esta sustancia y ahora muchos médicos y científicos afirman que es poderosamente eficaz para muchas aplicaciones. El estreno del documental sobre el antídoto universal está previsto para el 1 de febrero de 2021 El documental explora la historia, la seguridad y la eficacia del antídoto universal y ofrece entrevistas con médicos y personas que lo han utilizado.  

vari3dad3s:

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