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Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης - Ευσεβείς πόθοι και ασεβή ράσα
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56 views • September 26, 2021
“Συγκλονίσθηκε καί ἐτρόμαξε ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος, ὅταν ἐπέτρεψε ὁ Θεός νά δεῖ στό ὅραμά του τούς αἱρετικούς νά περικυκλώνουν τό Ἅγιο Θυσιαστήριο ὡς ἡμίονοι (= μουλάρια), νά τό λακτίζουν καί νά τό μιαίνουν.”
Στά πλαίσια τῆς σειρᾶς ἐκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» τήν Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019, στίς 7:00 μμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος π.Νικόλαος Μανώλης μίλησε μέ θέμα: «Εὐσεβεῖς πόθοι καί ἀσεβῆ ράσα»
Ἡ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα «Ὀρθοδοξία» τοῦ «Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής»
Στά πλαίσια τῆς σειρᾶς ἐκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» τήν Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019, στίς 7:00 μμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος π.Νικόλαος Μανώλης μίλησε μέ θέμα: «Εὐσεβεῖς πόθοι καί ἀσεβῆ ράσα»
Ἡ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα «Ὀρθοδοξία» τοῦ «Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής»
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