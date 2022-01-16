© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Joh. W. Matutis - Unser tägliches Brot - 16. Januar 2022
Follow
0
Share
Report
0 view • January 16, 2022
Nimm nur so viel, wie du brauchst, dann steh auf und geh nach Hause. Was ist unser tägliches Brot? Bewege wie Maria Gottes Wort in deinem Herzen.
Stichworte: Verzichten, Loslassen und Zufriedenheit – Gottes Wort ernst nehmen – die Lasten und der Unrat der materiellen Welt – geistliche Speise und gesundes Leben – täglich mit Gott leben – die Bibel kennen – und das Wort wurde Fleisch – Jesu Worte sind Geist und Leben – Gottes Wort ist für dich – vorsichtig sein, aber keine Angst haben – im Namen Jesus ist Kraft – … und ihnen wurden die Augen geöffnet
Predigt herunterladen:
Audio https://berliner-predigten.de/dateien/2022-01-16-Unser-taegliches-Brot.mp3
Video https://video-predigten.de/2022/220116-Unser-taegliches-Brot.mp4
✉️ Abonnieren ✉️ https://berliner-predigten.de/blog/newsletter/
♥️ Spenden ♥️ https://berliner-predigten.de/blog/spenden/
Stichworte: Verzichten, Loslassen und Zufriedenheit – Gottes Wort ernst nehmen – die Lasten und der Unrat der materiellen Welt – geistliche Speise und gesundes Leben – täglich mit Gott leben – die Bibel kennen – und das Wort wurde Fleisch – Jesu Worte sind Geist und Leben – Gottes Wort ist für dich – vorsichtig sein, aber keine Angst haben – im Namen Jesus ist Kraft – … und ihnen wurden die Augen geöffnet
Predigt herunterladen:
Audio https://berliner-predigten.de/dateien/2022-01-16-Unser-taegliches-Brot.mp3
Video https://video-predigten.de/2022/220116-Unser-taegliches-Brot.mp4
✉️ Abonnieren ✉️ https://berliner-predigten.de/blog/newsletter/
♥️ Spenden ♥️ https://berliner-predigten.de/blog/spenden/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.