BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

1 sur 5 - le film contre la pédocriminalité
luciole
luciole
1084 followers
Follow
0
Share
Report
1 view • October 31, 2021
22 octobre 2021 : https://odysee.com/@KarlZeroAbsolu:e/1-sur-5-le-film-contre-la:6
Karl Zéro Absolu : https://odysee.com/@KarlZeroAbsolu:e
@KarlZeroAbsolu

Description originale :

Nous dédions ce film à toutes celles et ceux qui, enfants, ont été sexuellement abusés .
Aux enfants qui le sont aujourd'hui.
Ensemble, nous devons faire changer la peur de camp.
Ensemble, nous allons définitivement éradiquer ce fléau de notre société.
Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui nous aidé à produire ce film, grâce à leurs dons, sur Ulule et Tipeee.
La bataille ne fait que commencer. Nous allons avoir besoin de vous toutes et tous.
Car 1 sur 5, ça fait 13 500 000 personnes...Plus toutes celles et ceux à qui 1 SUR 5 va ouvrir les yeux.
Ca fait du monde. Ca tombe bien, la présidentielle arrive.
Nous allons maintenant nous charger d'aller expliquer la réalité de la situation aux candidat.e.s. Leur proposer 5 mesures d'urgences.
Et nous vous diront tout. Qui reprend nos mesures dans son programme, qui s'engage à les faire voter dans les cent premiers jours, et qui... n'en n'a rien à faire.
Parce que si le fléau pédocriminel n'est pas un enjeu de société, alors...qu'est ce qui en est un ?
Si d'aventure (on ne sait jamais) le film disparaissait d'ici, il resterait visible sur https://www.1sur5.org
et sur https://vimeo.com/637839464/c31993c0bdO

Des news en plus sur https://twitter.com/karlitozero

Soutenez nous sur:
https://fr.tipeee.com/karl-zero-absolu

...
https://www.youtube.com/watch?v=m2BcLFbu5IA
Keywords
justicereseauxpedocriminaliteincesteenfance en danger
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
French Police Detain 440 as Student Protests Spread; School Staff Attacked

French Police Detain 440 as Student Protests Spread; School Staff Attacked

Garrison Vance
Trump administration uses taxpayer funds for campaign-style propaganda ads amid growing bipartisan outrage

Trump administration uses taxpayer funds for campaign-style propaganda ads amid growing bipartisan outrage

Patrick Lewis
Pentagon Increases Briefings on $1.5 Trillion Budget Request as Senators Raise Timing and Transparency Concerns

Pentagon Increases Briefings on $1.5 Trillion Budget Request as Senators Raise Timing and Transparency Concerns

Belle Carter
Food Safety Becomes Midterm Election Issue After Record Cyclospora Outbreak, Recalls

Food Safety Becomes Midterm Election Issue After Record Cyclospora Outbreak, Recalls

Coco Somers
Hamas Leader Says Palestinian &#8220;Blood&#8221; Is Being Used as Fuel for Israeli Elections

Hamas Leader Says Palestinian “Blood” Is Being Used as Fuel for Israeli Elections

Belle Carter
Inside the eight-figure plan to build data centers despite moratoriums

Inside the eight-figure plan to build data centers despite moratoriums

Lance D Johnson
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy