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1 sur 5 - le film contre la pédocriminalité
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1 view • October 31, 2021
22 octobre 2021 : https://odysee.com/@KarlZeroAbsolu:e/1-sur-5-le-film-contre-la:6
Karl Zéro Absolu : https://odysee.com/@KarlZeroAbsolu:e
@KarlZeroAbsolu
Description originale :
Nous dédions ce film à toutes celles et ceux qui, enfants, ont été sexuellement abusés .
Aux enfants qui le sont aujourd'hui.
Ensemble, nous devons faire changer la peur de camp.
Ensemble, nous allons définitivement éradiquer ce fléau de notre société.
Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui nous aidé à produire ce film, grâce à leurs dons, sur Ulule et Tipeee.
La bataille ne fait que commencer. Nous allons avoir besoin de vous toutes et tous.
Car 1 sur 5, ça fait 13 500 000 personnes...Plus toutes celles et ceux à qui 1 SUR 5 va ouvrir les yeux.
Ca fait du monde. Ca tombe bien, la présidentielle arrive.
Nous allons maintenant nous charger d'aller expliquer la réalité de la situation aux candidat.e.s. Leur proposer 5 mesures d'urgences.
Et nous vous diront tout. Qui reprend nos mesures dans son programme, qui s'engage à les faire voter dans les cent premiers jours, et qui... n'en n'a rien à faire.
Parce que si le fléau pédocriminel n'est pas un enjeu de société, alors...qu'est ce qui en est un ?
Si d'aventure (on ne sait jamais) le film disparaissait d'ici, il resterait visible sur https://www.1sur5.org
et sur https://vimeo.com/637839464/c31993c0bdO
Des news en plus sur https://twitter.com/karlitozero
Soutenez nous sur:
https://fr.tipeee.com/karl-zero-absolu
...
https://www.youtube.com/watch?v=m2BcLFbu5IA
Karl Zéro Absolu : https://odysee.com/@KarlZeroAbsolu:e
@KarlZeroAbsolu
Description originale :
Nous dédions ce film à toutes celles et ceux qui, enfants, ont été sexuellement abusés .
Aux enfants qui le sont aujourd'hui.
Ensemble, nous devons faire changer la peur de camp.
Ensemble, nous allons définitivement éradiquer ce fléau de notre société.
Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui nous aidé à produire ce film, grâce à leurs dons, sur Ulule et Tipeee.
La bataille ne fait que commencer. Nous allons avoir besoin de vous toutes et tous.
Car 1 sur 5, ça fait 13 500 000 personnes...Plus toutes celles et ceux à qui 1 SUR 5 va ouvrir les yeux.
Ca fait du monde. Ca tombe bien, la présidentielle arrive.
Nous allons maintenant nous charger d'aller expliquer la réalité de la situation aux candidat.e.s. Leur proposer 5 mesures d'urgences.
Et nous vous diront tout. Qui reprend nos mesures dans son programme, qui s'engage à les faire voter dans les cent premiers jours, et qui... n'en n'a rien à faire.
Parce que si le fléau pédocriminel n'est pas un enjeu de société, alors...qu'est ce qui en est un ?
Si d'aventure (on ne sait jamais) le film disparaissait d'ici, il resterait visible sur https://www.1sur5.org
et sur https://vimeo.com/637839464/c31993c0bdO
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