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Reiner Füllmich: Ανεξάρτητα Δικαστήρια
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34 views • February 19, 2022
Ο δικηγόρος των λαών, Reiner Füllmich, εξηγεί γιατί οι δικαστικές διαδικασίες που κινεί γίνονται κυρίως εκτός συστήματος και ποιοι είναι οι στόχοι του ίδιου και της ομάδας του.
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Θα μας βρείτε εδώ:
♾ blog: eternalnowblog.com
▶ κανάλια
🟥 YouTube: youtube.com/c/EternalNow4444
🟩 rumble: rumble.com/c/c-673507
⬛ Brighteon: brighteon.com/channels/eternalnow
🟦 NewTube: newtube.app/user/EternalNow
🟧 Bitchute: bitchute.com/channel/mtJqCH1fVCzO/
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facebook.com/groups/megaliafypnisi
🔗MeWe: mewe.com/group/6001b229636e347d254673c6
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