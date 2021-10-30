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Coronavirus y Cambio Climático [The Corbett Report]
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52 views • October 30, 2021
Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.
Dado el avance cada vez más insidioso de la agenda climática, cabe recordar este archivo de la serie ya discontinuada, Propaganda Watch, de The Corbett Report, emitido durante los primeros meses de la plandemia, el 17 de marzo del 2020.
El interés y lo preciso de lo señalado por Corbett cae por su propio peso, pero para que no quede rastro de duda respecto a la autenticidad de la animación al final del video, no está de más tener claro, que aquel insulto a la inteligencia humana por parte del "Forum for the Future" —que remite tanto a la actualidad como al lema del WEF "no poseerás nada y serás feliz"— , tuvo entre sus financistas a la Royal Dutch Shell, ligada a los intereses de los Rothschild. Sus "amigos, socios y financistas", tal como los describe su página, son la crème de la crème de la peste globalista. Se cuentan entre ellos, los intereses de George Soros, el Gobierno británico y estadounidense, los Rockefeller, Bill Gates, el Wellcome Trust (GSK, ligado al inóculo eugenésico de Astrazeneca) y diversas agencias de la ONU, entre otros muchos execrables. En su "Consejo Asesor de EEUU" cuenta, por ejemplo, con la feminista Kippy Joseph, que trabajó durante 7 años en la Fundación Rockefeller, un poco recordando lo hecho por Joan Dunlop, de la International Women's Health Coalition, trabajando en el Population Council de John D. Rockefeller III y en la Fundación Ford.
Página oficial: https://www.forumforthefuture.org/who-we-work-with
Interesante artículo de Everything Climate sobre la manipulación mediática de las mentiras del IPCC [Panel Intergubernamental del Cambio Climático] de la ONU:
https://everythingclimate.org/the-global-temperature-record-says-we-are-in-a-climate-emergency/
Carta abierta al Secretario General de la ONU, António Guterres, del CLINTEL [Climate Intelligence] con 500 científicos del clima dando cuenta de la falsa emergencia climática:
https://clintel.nl/wp-content/uploads/2019/09/ecd-letter-to-un.pdf
Artículo de octubre del 2020 en el que la economista Mariana Mazzucato, fuertemente ligada a Bill Gates y el WEF, coquetea con la idea de cuarentenas climáticas: https://www.wbcsd.org/Overview/Panorama/Articles/Avoiding-a-climate-lockdown
Noten, los compatriotas argentinos que no lo sepan, que Mazzucato (y también el globalista Jeffrey Sachs) son parte del Consejo Económico y Social:
https://www.argentina.gob.ar/consejo/asesores-internacionales/mariana-mazzucato
Dado el avance cada vez más insidioso de la agenda climática, cabe recordar este archivo de la serie ya discontinuada, Propaganda Watch, de The Corbett Report, emitido durante los primeros meses de la plandemia, el 17 de marzo del 2020.
El interés y lo preciso de lo señalado por Corbett cae por su propio peso, pero para que no quede rastro de duda respecto a la autenticidad de la animación al final del video, no está de más tener claro, que aquel insulto a la inteligencia humana por parte del "Forum for the Future" —que remite tanto a la actualidad como al lema del WEF "no poseerás nada y serás feliz"— , tuvo entre sus financistas a la Royal Dutch Shell, ligada a los intereses de los Rothschild. Sus "amigos, socios y financistas", tal como los describe su página, son la crème de la crème de la peste globalista. Se cuentan entre ellos, los intereses de George Soros, el Gobierno británico y estadounidense, los Rockefeller, Bill Gates, el Wellcome Trust (GSK, ligado al inóculo eugenésico de Astrazeneca) y diversas agencias de la ONU, entre otros muchos execrables. En su "Consejo Asesor de EEUU" cuenta, por ejemplo, con la feminista Kippy Joseph, que trabajó durante 7 años en la Fundación Rockefeller, un poco recordando lo hecho por Joan Dunlop, de la International Women's Health Coalition, trabajando en el Population Council de John D. Rockefeller III y en la Fundación Ford.
Página oficial: https://www.forumforthefuture.org/who-we-work-with
Interesante artículo de Everything Climate sobre la manipulación mediática de las mentiras del IPCC [Panel Intergubernamental del Cambio Climático] de la ONU:
https://everythingclimate.org/the-global-temperature-record-says-we-are-in-a-climate-emergency/
Carta abierta al Secretario General de la ONU, António Guterres, del CLINTEL [Climate Intelligence] con 500 científicos del clima dando cuenta de la falsa emergencia climática:
https://clintel.nl/wp-content/uploads/2019/09/ecd-letter-to-un.pdf
Artículo de octubre del 2020 en el que la economista Mariana Mazzucato, fuertemente ligada a Bill Gates y el WEF, coquetea con la idea de cuarentenas climáticas: https://www.wbcsd.org/Overview/Panorama/Articles/Avoiding-a-climate-lockdown
Noten, los compatriotas argentinos que no lo sepan, que Mazzucato (y también el globalista Jeffrey Sachs) son parte del Consejo Económico y Social:
https://www.argentina.gob.ar/consejo/asesores-internacionales/mariana-mazzucato
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