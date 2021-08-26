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Ein Zusammenschnitt der Besten zum Thema
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DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Experten äußern sich zum `Thema´. Dabei sind:
B̲i̲t̲t̲e̲: Abonnieren • Bewerten • Kommentieren • Verbreiten
DR. SUCHARIT BHAKDI (dt. Virologe): "Es ist alles geplant... das ist jetzt eine andere Ebene der Kriminalität."
MICHAEL YEADON (ehem. Pfizer Chef Wissenschaftler): "Dieses System wurde mit Hilfe von Lügen zu einem bestimmten Zweck eingerichtet."
DR. ROBERT MALONE (Erfinder der mRNA Technologie): "Unser Problem ist die Annahme, dass dieser Impfstoff wie jeder andere Impfstoff ist, (...) und das ist er nicht."
KARY MULLIS (Erfinder des PCR Tests): "Wenn man es (PCR-Test) gut macht, kann man alles in jedem finden."
DR. PETER McCOLLOUGH (Epidemiologe, Cardiologe, Internist): "Das hier ist Wissenschaft auf Abwegen. Diese Todesfälle stehen in so engem Zusammenhang mit dem Impfstoff."
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
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DR. SUCHARIT BHAKDI (dt. Virologe): "Es ist alles geplant... das ist jetzt eine andere Ebene der Kriminalität."
MICHAEL YEADON (ehem. Pfizer Chef Wissenschaftler): "Dieses System wurde mit Hilfe von Lügen zu einem bestimmten Zweck eingerichtet."
DR. ROBERT MALONE (Erfinder der mRNA Technologie): "Unser Problem ist die Annahme, dass dieser Impfstoff wie jeder andere Impfstoff ist, (...) und das ist er nicht."
KARY MULLIS (Erfinder des PCR Tests): "Wenn man es (PCR-Test) gut macht, kann man alles in jedem finden."
DR. PETER McCOLLOUGH (Epidemiologe, Cardiologe, Internist): "Das hier ist Wissenschaft auf Abwegen. Diese Todesfälle stehen in so engem Zusammenhang mit dem Impfstoff."
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
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2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
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