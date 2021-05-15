EINE BIBEL - VIELE KIRCHEN: 1.Geschichte - Der Schlüssel zur Vergangenheit | Pastor Mag. Kurt Piesslinger

Kirchengeschichte-Seminar EINE BIBEL - VIELE KIRCHEN



Warum ist das so? Seltsam...

Warum gibt es so viele Glaubensgemeinschaften unterschiedlicher Art innerhalb des Christentums? Dieser Sache wollen wir auf den Grund gehen.



1.Geschichte - Der Schlüssel zur Vergangenheit

Was ereignete sich zu Beginn des Christentums? Wurden damals schon die Weichen für Trennung gestellt? Was ging da vor sich?



Wir wünschen Ihnen Gottes Segen!