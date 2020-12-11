Εισήλθαμε στα χρόνια της μεγάλης υπομονής!

- Μητρ. Μόρφου Νεόφυτος: “Εγώ, μεταλλαγμένο προϊόν της Νέας Τάξης Πραγμάτων, δεν θα γίνω!”

Κήρυγμα του Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου κατά την Θεία Λειτουργία της εορτής του Αγίου Αποστόλου Τυχικού, η οποία τελέσθηκε στο ομώνυμο ιερό εξωκκλήσι στην Έσω Γαλάτα (Γαλάτα) της μητροπολιτικής περιφέρειας Μόρφου, την 8η Δεκεμβρίου 2020.



Πηγή: “Ομιλίες Μητροπολίτου Μόρφου”