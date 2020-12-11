© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Εισήλθαμε στα χρόνια της μεγάλης υπομονής!
Follow
0
Download MP3
Share
Report
17 views • December 11, 2020
- Μητρ. Μόρφου Νεόφυτος: “Εγώ, μεταλλαγμένο προϊόν της Νέας Τάξης Πραγμάτων, δεν θα γίνω!”
Κήρυγμα του Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου κατά την Θεία Λειτουργία της εορτής του Αγίου Αποστόλου Τυχικού, η οποία τελέσθηκε στο ομώνυμο ιερό εξωκκλήσι στην Έσω Γαλάτα (Γαλάτα) της μητροπολιτικής περιφέρειας Μόρφου, την 8η Δεκεμβρίου 2020.
Πηγή: “Ομιλίες Μητροπολίτου Μόρφου”
Κήρυγμα του Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου κατά την Θεία Λειτουργία της εορτής του Αγίου Αποστόλου Τυχικού, η οποία τελέσθηκε στο ομώνυμο ιερό εξωκκλήσι στην Έσω Γαλάτα (Γαλάτα) της μητροπολιτικής περιφέρειας Μόρφου, την 8η Δεκεμβρίου 2020.
Πηγή: “Ομιλίες Μητροπολίτου Μόρφου”
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.