Video 6/12 - Vaccini MMR, Hib, Gardasil

Il Padrino dei Vaccini: la deposizione di Stanley Plotkin



Le domande in questa parte mettono soprattutto in evidenza la mancanza del gruppo di controllo con placebo durante i test clinici dei vaccini, focalizzano sul vaccino anti pertosse e il periodo di test sulla sicurezza post somministrazione.



02:40 Inizio discussione sulla mancanza di un gruppo di controllo

04:40 Ancora sulla mancanza di gruppo di controllo (anche nei test per l'MMR)

08:31 Vaccino ACT HIB, monitoraggio di soltanto 48 ore nei test sulla sicurezza

12:17 Analisi dettagliata dei dati delle reazioni avverse (in tre anni, tutti i bambini avranno avuto una reazione avversa grave)

14:44 Studio randomizzato con placebo in Cina sui bambini riceventi il vaccino anti influenzale; il gruppo soggetto ha avuto 4 volte in più di infezioni respiratorie

15:34 Un altro vaccino Hib, il placebo sostituito dal vaccino ACTHIB precedentemente approvato

16:03 Vaccino HPV, Gardasil, nel programma pediatrico del CDC

19:20 I gruppi di controllo del Gardasil (AAHS e placebo): dati reali

21:26 Descrizione del AAHS normalmente usato nei test al posto di un placebo

25:13 Il libro "Vaccines in autoimmunity"

36:21 Documento n.17, dati del test clinico per il gruppo placebo di controllo nel test del Gardasil

37:16 Tabella che mostra zero reazioni avverse nel gruppo placebo con salina per il test del Gardasil

40:52 Dati statistici che meritano di essere segnalati sul gruppo placebo con salina