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Video 6/12 - Vaccini MMR, Hib, Gardasil
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Il Padrino dei Vaccini: la deposizione di Stanley Plotkin
Le domande in questa parte mettono soprattutto in evidenza la mancanza del gruppo di controllo con placebo durante i test clinici dei vaccini, focalizzano sul vaccino anti pertosse e il periodo di test sulla sicurezza post somministrazione.
02:40 Inizio discussione sulla mancanza di un gruppo di controllo
04:40 Ancora sulla mancanza di gruppo di controllo (anche nei test per l'MMR)
08:31 Vaccino ACT HIB, monitoraggio di soltanto 48 ore nei test sulla sicurezza
12:17 Analisi dettagliata dei dati delle reazioni avverse (in tre anni, tutti i bambini avranno avuto una reazione avversa grave)
14:44 Studio randomizzato con placebo in Cina sui bambini riceventi il vaccino anti influenzale; il gruppo soggetto ha avuto 4 volte in più di infezioni respiratorie
15:34 Un altro vaccino Hib, il placebo sostituito dal vaccino ACTHIB precedentemente approvato
16:03 Vaccino HPV, Gardasil, nel programma pediatrico del CDC
19:20 I gruppi di controllo del Gardasil (AAHS e placebo): dati reali
21:26 Descrizione del AAHS normalmente usato nei test al posto di un placebo
25:13 Il libro "Vaccines in autoimmunity"
36:21 Documento n.17, dati del test clinico per il gruppo placebo di controllo nel test del Gardasil
37:16 Tabella che mostra zero reazioni avverse nel gruppo placebo con salina per il test del Gardasil
40:52 Dati statistici che meritano di essere segnalati sul gruppo placebo con salina
Le domande in questa parte mettono soprattutto in evidenza la mancanza del gruppo di controllo con placebo durante i test clinici dei vaccini, focalizzano sul vaccino anti pertosse e il periodo di test sulla sicurezza post somministrazione.
02:40 Inizio discussione sulla mancanza di un gruppo di controllo
04:40 Ancora sulla mancanza di gruppo di controllo (anche nei test per l'MMR)
08:31 Vaccino ACT HIB, monitoraggio di soltanto 48 ore nei test sulla sicurezza
12:17 Analisi dettagliata dei dati delle reazioni avverse (in tre anni, tutti i bambini avranno avuto una reazione avversa grave)
14:44 Studio randomizzato con placebo in Cina sui bambini riceventi il vaccino anti influenzale; il gruppo soggetto ha avuto 4 volte in più di infezioni respiratorie
15:34 Un altro vaccino Hib, il placebo sostituito dal vaccino ACTHIB precedentemente approvato
16:03 Vaccino HPV, Gardasil, nel programma pediatrico del CDC
19:20 I gruppi di controllo del Gardasil (AAHS e placebo): dati reali
21:26 Descrizione del AAHS normalmente usato nei test al posto di un placebo
25:13 Il libro "Vaccines in autoimmunity"
36:21 Documento n.17, dati del test clinico per il gruppo placebo di controllo nel test del Gardasil
37:16 Tabella che mostra zero reazioni avverse nel gruppo placebo con salina per il test del Gardasil
40:52 Dati statistici che meritano di essere segnalati sul gruppo placebo con salina
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