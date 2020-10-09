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9/11: Hälsosam skepsis- Kort dokumentärfilm om 9/11
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13 views • October 09, 2020
Vad hände egentligen den 11 september 2001?
Många människor världen över ifrågasätter den officiella förklaringen för vad som hände i USA för 10 år sedan. Även i Danmark finns det många som anser att den fullständiga sanningen inte har kommit fram. I denna dokumentär får du möjlighet för att möta en rad av dessa människor: Hör arkitekten Jan Utzon, folketingsmedlemmen Benny Engelbrecht, lektor Niels Harrit, journalisten Tommy Hansen, flygkapten Niels Studstrup och konstnären Jacob Fuglsang, berätta om deras egen skepsis, och hör varför det är så viktigt att ta denna skepsis på allvar.
Många människor världen över ifrågasätter den officiella förklaringen för vad som hände i USA för 10 år sedan. Även i Danmark finns det många som anser att den fullständiga sanningen inte har kommit fram. I denna dokumentär får du möjlighet för att möta en rad av dessa människor: Hör arkitekten Jan Utzon, folketingsmedlemmen Benny Engelbrecht, lektor Niels Harrit, journalisten Tommy Hansen, flygkapten Niels Studstrup och konstnären Jacob Fuglsang, berätta om deras egen skepsis, och hör varför det är så viktigt att ta denna skepsis på allvar.
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