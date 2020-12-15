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Meditazione Mondiale guidata, audio in Italiano: Era dell'Acquario 21 dicembre 0re 19:22
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Fonte video : We Love Mass Meditation
https://www.youtube.com/channel/UCtc1bRVxgeujjXkmMw8FcKg
Per approfondire:
https://2012portal.blogspot.com/2020/11/make-this-viral-age-of-aquarius-final.html
Giove e Saturno a 0 gradi 29 minuti l'Acquario farà un trigono esatto con Alcyone (il nostro sole centrale locale nelle Pleiadi) a 0 gradi 17 minuti Gemelli e la galassia M87 (una delle principali galassie nell'ammasso della Vergine, come fonte dell'amore galattico per questo settore dell'universo) a 1 grado 13 minuti Bilancia.
Questo grande trigono porterà energie estremamente potenti di amore cosmico al pianeta e questo sarà il grilletto che darà inizio al nuovo ciclo dell'Era dell'Acquario.
Il lampo delle energie dell'amore cosmico avrà origine dalla galassia M87 nel superammasso della Vergine.
https://www.youtube.com/channel/UCtc1bRVxgeujjXkmMw8FcKg
Per approfondire:
https://2012portal.blogspot.com/2020/11/make-this-viral-age-of-aquarius-final.html
Giove e Saturno a 0 gradi 29 minuti l'Acquario farà un trigono esatto con Alcyone (il nostro sole centrale locale nelle Pleiadi) a 0 gradi 17 minuti Gemelli e la galassia M87 (una delle principali galassie nell'ammasso della Vergine, come fonte dell'amore galattico per questo settore dell'universo) a 1 grado 13 minuti Bilancia.
Questo grande trigono porterà energie estremamente potenti di amore cosmico al pianeta e questo sarà il grilletto che darà inizio al nuovo ciclo dell'Era dell'Acquario.
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