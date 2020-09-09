Info - Des cercueils vides pour gonfler les chifres covid 19

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30 views • September 09, 2020
Alexis Cossette-Trudel :
Un des nombreux libre-penseurs , fait le travail que les journalistes refusent de faire , parce qu’ils sont tous au service du gouvernement , et non pas au service des populations.
Merci Alexis ...
La vidéo complète de "Radio-Québec" par Alexis Cossette-Trudel
https://www.youtube.com/watch?v=F2xDyKccW0s
Un des nombreux libre-penseurs , fait le travail que les journalistes refusent de faire , parce qu’ils sont tous au service du gouvernement , et non pas au service des populations.
Merci Alexis ...
La vidéo complète de "Radio-Québec" par Alexis Cossette-Trudel
https://www.youtube.com/watch?v=F2xDyKccW0s
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