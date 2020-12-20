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El condor herido - Transcribiendo los acordes - parte 2 - Diomedes Díaz
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3 views • December 20, 2020
A continuación nos vemos a la tarea de transcribir una canción vallenata con sus acordes para que ustedes aprecien el cómo lo hago. Esta es una serie de 2 partes para esta canción del "Cacique de la Junta" llamada "El Condor Herido". Espero que la disfruten y comenten sus experiencias transcribiendo sus propias canciones.
Publicado inicialmente en Youtube https://www.youtube.com/watch?v=BwM7LirXBME el 26 de diciembre de 2014.
Salvedad:
Esta obra musical puede estar protegida por los derechos de autor. Este video se produjo con la finalidad de criticar, considerar, examinar, analizar, y estudiar la obra musical.
Listas automáticas:
GuitarraVallenata Acompañante
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=c08ec328-689c-41e1-be0f-794c2fe5ee6c
Tecnicas para acompañar:
Rasgueos Vallenatos para tocar con guitarra (Compilados)
https://www.brighteon.com/a211a718-b6b0-4c1d-a6bb-b4d8086f52a3
Contacto: [email protected]
Sitio oficial: https://guitarravallenata.org
Pasos a seguir para mostrar aprecio a mi contenido:
1. viendo mis vídeos de principio a fin
2. dejando tu comentario;
3. dejandome saber si te gustó/disgustó;
4. y compartiéndolo con tus redes sociales.
#GuitarraVallenata #Vallenato #Valledupar #Guacharaca #Colombia
Disclaimer:
17 U.S. Code § 107 - Limitations on exclusive rights: Fair use
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