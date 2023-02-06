+Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης, «Προκαλοῦν τό Θεό οἱ καρναβαλιστές» (ΒΙΝΤΕΟ 2020)

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Τεράστια ἀπόσταση χωρίζει τούς χριστιανούς καί τήν εὐλογημένη περίοδο τοῦ Τριωδίου ἀπό τούς καρναβαλιστές καί τή δαιμονισμένη παράδοση τοῦ Καρνάβαλου.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΑΣ:
1.Τό θέλημα τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς
2.Ἡ ἀποστροφή πρός τό θέλημά Του
3.Τά δικαιώματα τοῦ Σατανᾶ ἀπό τήν ἀποστροφή αὐτή
4.Χαμένη ζωή μακριά ἀπό τό Θεό