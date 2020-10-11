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Censure : éviter les questions qui fâchent ! - Ema Krusi
luciole
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13 views • October 11, 2020
10 oct. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=O-OpfTvi8yk
Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw

Le 3 octobre 2020, l’avocat Me Reiner Fuellmich a publié une vidéo pour parler de son action en justice à venir. Suite à son allocution, plusieurs équipes de «fact-checkers » ont fait censurer sa vidéo sur des réseaux sociaux car elle « contenait de fausses informations ». Dans cette vidéo, je reviens sur certains points mentionnés entre autre par l’agence France presse et propose d’oser un débat utile en posant les questions que tous se posent actuellement. Les vraies questions sont-elles celles qui fâchent ? Les médias essayent-ils de les éviter ? A l’époque du « fact-checking », il serait bon de rappeler le devoir des agences de presse: informer les citoyens avec tous les angles nécessaires à la compréhension d’une crise qui se pourrait actuellement être plus politique que sanitaire. Dans cette vidéo, vous entendrez le Pr Raoult parler des cycles d’amplification et Mr Pierre Charneau, directeur du laboratoire commun Pasteur-Theravectys, donner son point de vue sur le confinement et l’immunisation des personnes ayant déjà contracté la maladie.
En fin de vidéo, le directeur du laboratoire Pasteur-Theravectys met les pieds dans le plat.

Ma vidéo sur les cycles d’amplification
👉https://www.youtube.com/watch?v=zchEAWywtes

Ma vidéo sur la prise de parole de Me Fuellmich et son action en justice
👉https://www.youtube.com/watch?v=o7y8HxNVRvo

Dr Louis Fouché IHU Marseille
👉https://www.youtube.com/watch?v=r1hOyShXHak

Données actuelles mondiales
👉https://www.worldometers.info/coronavirus/

Le Pr Raoult parle des cycles d’amplification
👉https://www.youtube.com/watch?v=ZeTI141Qn9E

IHU Marseille, mention sur l’espérance de vie 2020 par le Pr Raoult
👉https://www.youtube.com/watch?v=ZeTI141Qn9E

Article sur les cycles d’amplification par le New York Times
👉https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html

Quelques avis sur les ventilateurs
👉https://off-guardian.org/2020/05/06/covid19-are-ventilators-killing-people/?__cf_chl_jschl_tk__=90db5ed54bd00bd59fbac95bca4d1f21bc4aeebb-1602323110-0-ASs5zFBX5Kdy3dcP3w5SzqPPeK3PbgxyiRHvBfbccl_YpC4chuQ1jTxD3Q0fTaqM4cAM7h8XDouNEtCBO5Kv5sztLbj-CSL8UDVAzaH26Y8VRbQjqfPNjn78MPwkz38WPbeWzqoFVjVlGTGGO3U8JydAtKwMCXG94L9KXhyDTuEngsZELEXusAwQrgmW1iNG09c9TuuNZPScf54bLN2lqtcKT92SjNNQZ-f_ecUd6MBSde29zwyq0y4gmsd8xX_SL-pUbPRKxAO5RPixf-LlccQ1AsI8cLwx01rGVjdxq3y6aV90fvZFmO9XPEEobCjfY4K3ZybdkQbTVHqzGrTEtHM

Du sort des Hôpitaux de campagne aux USA
👉https://www.npr.org/2020/05/07/851712311/u-s-field-hospitals-stand-down-most-without-treating-any-covid-19-patients?t=1602160217263

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