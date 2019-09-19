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Pär Sjögren talar på Mynttorget
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38 views • September 19, 2019
3 februari 2019 talade Pär Sjögren på Mynttorget på temat yttrandefrihet, censur och HMF.
Han tog bland annat upp den kommande rättegången, som kommer att inledas 24 september i Göteborgs tingsrätt.
Ett väldigt bra tal.
Talet i text:
http://svenskt.bloggo.nu/Par-Sjogrens-tal-del-1-Tack-for-att-ni-inte-later-er-piskas-till-underkuvelse/
Info om den kommande rättegången:
http://svenskt.bloggo.nu/Manifestation-for-yttrandefrihet-och-demonstrationsratt-i-Goteborg-229-kl-11/
Han tog bland annat upp den kommande rättegången, som kommer att inledas 24 september i Göteborgs tingsrätt.
Ett väldigt bra tal.
Talet i text:
http://svenskt.bloggo.nu/Par-Sjogrens-tal-del-1-Tack-for-att-ni-inte-later-er-piskas-till-underkuvelse/
Info om den kommande rättegången:
http://svenskt.bloggo.nu/Manifestation-for-yttrandefrihet-och-demonstrationsratt-i-Goteborg-229-kl-11/
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