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PROOFS OF GENOCIDE WITH GRAPHENE AND NANOCHIPS IN PFIZER VACCINE. ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΣΙΠΑΚΙΑ ΣΤΟ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ PFIZER
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289 views • January 07, 2022
PROOFS OF GENOCIDE WITH GRAPHENE AND NANOCHIPS IN PFIZER VACCINE. ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΣΙΠΑΚΙΑ ΣΤΟ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ PFIZER https://ugetube.com/watch/jbjlDCfkiYJcUSp , https://rumble.com/vs4dgr-proofs-of-genocide-with-graphene-and-nanochips-in-pfizer-vaccine.html . SOURCES-ΠΗΓΕΣ: https://www.laquintacolumna.net , https://rumble.com/vrvsrp-la-quinta-columna-micro-router-pfizer-.html , https://odysee.com/@laquintacolumna:8/MICRO-ROUTERENMUESTRADEPFIZERTRASEVAPORACI%C3%93NDELAMUESTRA:6 , https://telegra.ph/LA-QUINTA-COLUMNA-%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91-MICRO-ROUTER-%CE%A3%CE%95-%CE%94%CE%95%CE%99%CE%93%CE%9C%CE%91-PFIZER-%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91-%CE%A4%CE%97%CE%9D-%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%A4%CE%9C%CE%99%CE%A3%CE%97-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%94%CE%95%CE%99%CE%93%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3-01-03 . ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ. SHARE IT.
Η "La Quinta Columna" εξέδωσε ένα νέο ανακοινωθέν ιδιαίτερης σημασίας. Αυτή τη φορά, καταγγέλλοντας την παρουσία μικροτεχνολογίας σε ένα φιαλίδιο της Pfizer.
Η παρατήρηση των αντικειμένων που εντοπίστηκαν σε αυτό το φιαλίδιο έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα με οπτικό μικροσκόπιο σε όλα τα πιο πρόσφατα προγράμματα της ισπανικής ομάδας.
Ο βιοστατιστικολόγος Ricardo Delgado Martín ζήτησε από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να επικοινωνήσουν μαζί του για να καταθέσουν ενώπιον νομικού οργάνου σχετικά με το περιεχόμενο του εμβολίου.
Η Nioland σας μεταφέρει σε αυτό το άρθρο και στο video τα λόγια του ιδρυτή της “La Quinta Columna” στα ελληνικά.
Σημείωση: Συνιστάται να ακούσετε το βίντεο σε χαμηλή ένταση, καθώς ο κ. Delgado μιλάει αρκετά δυνατά σε μεγάλο μέρος του.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://bit.ly/3JBcZDp .
Η "La Quinta Columna" εξέδωσε ένα νέο ανακοινωθέν ιδιαίτερης σημασίας. Αυτή τη φορά, καταγγέλλοντας την παρουσία μικροτεχνολογίας σε ένα φιαλίδιο της Pfizer.
Η παρατήρηση των αντικειμένων που εντοπίστηκαν σε αυτό το φιαλίδιο έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα με οπτικό μικροσκόπιο σε όλα τα πιο πρόσφατα προγράμματα της ισπανικής ομάδας.
Ο βιοστατιστικολόγος Ricardo Delgado Martín ζήτησε από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να επικοινωνήσουν μαζί του για να καταθέσουν ενώπιον νομικού οργάνου σχετικά με το περιεχόμενο του εμβολίου.
Η Nioland σας μεταφέρει σε αυτό το άρθρο και στο video τα λόγια του ιδρυτή της “La Quinta Columna” στα ελληνικά.
Σημείωση: Συνιστάται να ακούσετε το βίντεο σε χαμηλή ένταση, καθώς ο κ. Delgado μιλάει αρκετά δυνατά σε μεγάλο μέρος του.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://bit.ly/3JBcZDp .
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