PROOFS OF GENOCIDE WITH GRAPHENE AND NANOCHIPS IN PFIZER VACCINE. ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΣΙΠΑΚΙΑ ΣΤΟ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ PFIZER

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

289 views • January 07, 2022

https://rumble.com/vrvsrp-la-quinta-columna-micro-router-pfizer-.html , https://odysee.com/@laquintacolumna:8/MICRO-ROUTERENMUESTRADEPFIZERTRASEVAPORACI%C3%93NDELAMUESTRA:6 ,



Η "La Quinta Columna" εξέδωσε ένα νέο ανακοινωθέν ιδιαίτερης σημασίας. Αυτή τη φορά, καταγγέλλοντας την παρουσία μικροτεχνολογίας σε ένα φιαλίδιο της Pfizer.

Η παρατήρηση των αντικειμένων που εντοπίστηκαν σε αυτό το φιαλίδιο έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα με οπτικό μικροσκόπιο σε όλα τα πιο πρόσφατα προγράμματα της ισπανικής ομάδας.

Ο βιοστατιστικολόγος Ricardo Delgado Martín ζήτησε από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να επικοινωνήσουν μαζί του για να καταθέσουν ενώπιον νομικού οργάνου σχετικά με το περιεχόμενο του εμβολίου.

Η Nioland σας μεταφέρει σε αυτό το άρθρο και στο video τα λόγια του ιδρυτή της “La Quinta Columna” στα ελληνικά.

Σημείωση: Συνιστάται να ακούσετε το βίντεο σε χαμηλή ένταση, καθώς ο κ. Delgado μιλάει αρκετά δυνατά σε μεγάλο μέρος του.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: PROOFS OF GENOCIDE WITH GRAPHENE AND NANOCHIPS IN PFIZER VACCINE. ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΣΙΠΑΚΙΑ ΣΤΟ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ PFIZER https://ugetube.com/watch/jbjlDCfkiYJcUSp https://rumble.com/vs4dgr-proofs-of-genocide-with-graphene-and-nanochips-in-pfizer-vaccine.html . SOURCES-ΠΗΓΕΣ: https://www.laquintacolumna.net https://telegra.ph/LA-QUINTA-COLUMNA-%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91-MICRO-ROUTER-%CE%A3%CE%95-%CE%94%CE%95%CE%99%CE%93%CE%9C%CE%91-PFIZER-%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91-%CE%A4%CE%97%CE%9D-%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%A4%CE%9C%CE%99%CE%A3%CE%97-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%94%CE%95%CE%99%CE%93%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3-01-03 . ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ. SHARE IT.Η "La Quinta Columna" εξέδωσε ένα νέο ανακοινωθέν ιδιαίτερης σημασίας. Αυτή τη φορά, καταγγέλλοντας την παρουσία μικροτεχνολογίας σε ένα φιαλίδιο της Pfizer.Η παρατήρηση των αντικειμένων που εντοπίστηκαν σε αυτό το φιαλίδιο έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα με οπτικό μικροσκόπιο σε όλα τα πιο πρόσφατα προγράμματα της ισπανικής ομάδας.Ο βιοστατιστικολόγος Ricardo Delgado Martín ζήτησε από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να επικοινωνήσουν μαζί του για να καταθέσουν ενώπιον νομικού οργάνου σχετικά με το περιεχόμενο του εμβολίου.Η Nioland σας μεταφέρει σε αυτό το άρθρο και στο video τα λόγια του ιδρυτή της “La Quinta Columna” στα ελληνικά.Σημείωση: Συνιστάται να ακούσετε το βίντεο σε χαμηλή ένταση, καθώς ο κ. Delgado μιλάει αρκετά δυνατά σε μεγάλο μέρος του.Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://bit.ly/3JBcZDp Keywords newslieschristreportvaccinetruthgenocideantichristdictatorshipproofsorthodoxypfizerhellasplandemicnanochipsgraphenelaquintacolumna-net

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