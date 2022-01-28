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INJECTION INFECTION
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147 views • January 28, 2022
INJECTION INFECTION
LETHAL INJECTIONS FOR A COLD
DEADLY RENDESIVIR INTRAVENOUS DRUG
KIDNEY AND MULTIPLE ORGAN FAILURE
CAUSING LUNGS TO FILL WITH FLUID
PATIENT VICTIMS DROWNING IN DAYS
SHOTS AND DRUGS EUGENICS APPROVED
STATE SPONSORED SUBSIDIZED MASS MURDER
FDA APPROVED TO INCREASE SUFFERING AND DEATH
EXPERIMENTAL GENE THERAPY MULTIPLYING COLDS
SCARING LUNG WITH LEFT OVER IMMUNE RESPONSE
CAUSING BLOOD CLOTS TO FORM EVERYWHERE
CAUSING AUTO IMMUNE KIDNEY DISEASE
INCREASING CANCERS
UNTIL IVERMECTIN IS PRESCRIBED
THE PARASITIC SPIKE PROTEIN DIES
THE CoVid VACCINE VICTIM LIVES
THE SARS TWO NOVEL CORONA VIRUS DISAPPEARS
THE CORPORATE STATE MEDICAL MAFIA DISARMED
BECAUSE GOD GAVE MANKIND IVERMECTIN
AND GOOD DOCTORS PRESCRIBED IVERMECTIN
WHILE THE BAD DOCTORS COWERED IN FEAR
-BY ANDREW CUNNINGHAM © 2022
LETHAL INJECTIONS FOR A COLD
DEADLY RENDESIVIR INTRAVENOUS DRUG
KIDNEY AND MULTIPLE ORGAN FAILURE
CAUSING LUNGS TO FILL WITH FLUID
PATIENT VICTIMS DROWNING IN DAYS
SHOTS AND DRUGS EUGENICS APPROVED
STATE SPONSORED SUBSIDIZED MASS MURDER
FDA APPROVED TO INCREASE SUFFERING AND DEATH
EXPERIMENTAL GENE THERAPY MULTIPLYING COLDS
SCARING LUNG WITH LEFT OVER IMMUNE RESPONSE
CAUSING BLOOD CLOTS TO FORM EVERYWHERE
CAUSING AUTO IMMUNE KIDNEY DISEASE
INCREASING CANCERS
UNTIL IVERMECTIN IS PRESCRIBED
THE PARASITIC SPIKE PROTEIN DIES
THE CoVid VACCINE VICTIM LIVES
THE SARS TWO NOVEL CORONA VIRUS DISAPPEARS
THE CORPORATE STATE MEDICAL MAFIA DISARMED
BECAUSE GOD GAVE MANKIND IVERMECTIN
AND GOOD DOCTORS PRESCRIBED IVERMECTIN
WHILE THE BAD DOCTORS COWERED IN FEAR
-BY ANDREW CUNNINGHAM © 2022
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