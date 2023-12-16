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Нарушая законы физики. Открытый эксперимент «ПИРАМИДА». О возможности невозможного
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ALLATRA_TV
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Продолжается серия уникальных практических экспериментов с использованием аппарата «ПИРАМИДА», не имеющем аналогов в мире. В этот раз каждый желающий, независимо от расстояния и времени, может лично поучаствовать в необычном эксперименте: непредвзято прочувствовать на расстоянии работу как Оператора, находящегося в аппарате «ПИРАМИДА», так и работу самого аппарата. Уникальность данного эксперимента состоит в том, что эта неуловимая мгновенная взаимосвязь осуществляется вне времени и пространства. В современной квантовой физике она называется «нелокальностью». Однако природа её до сих пор не изучена. Учёные находятся лишь на стадии теоретического понимания, что все квантовые частицы в мироздании, находящиеся или когда-либо находившиеся в одном состоянии, остаются внутренне связанными друг с другом.


Источник: https://allatra.tv/video/narushaja-zakony-fiziki-otkrytyj-jeksperiment-piramida-o-vozmozhnosti-nevozmozhnogo

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healthsciencetechnology

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