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Hellas FM: O καπετάν Μιχάλης αποκαλύπτει και σοκάρει για τα Ίμια και το μοιραίο ελικόπτερο!
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21 views • February 02, 2021
O καπετάν Μιχάλης Aρβύθης από την Κάλυμνο ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ στον Hellas FM και ΣΟΚΑΡΕΙ για τα ΙΜΙΑ και το μοιραίο ελικόπτερο! Είναι ο καπετάνιος που την 25η Ιανουαρίου του 1996 μετέφερε στα Ίμια με το σκάφος του “Αννα Μαρία” τον Δήμαρχο Kαλύμνου Δημήτρη Διακομιχάλη και τον Αστυνομικό Διευθυντή οι οποίοι και ύψωσαν την Ελληνική σημαία! Ο καπετάν Μιχάλης αποκαλύπτει τις απειλές για τη ζωή του, μιλάει για την άθλια στάση των αρχών και αποκαλύπτει, με λεπτομέρειες που σε καθηλώνουν, στοιχεία για την πτώση του μοιραίου ελικοπτέρου με τους τρεις ήρωες Γιαλοψό, Καραθανάση και Βλαχάκο!
Ο καπετάν Μιχάλης λέει - στην εκπομπή “Πρόσωπα της Νέας Υόρκης” με τον Δημήτρη Φιλιππίδη, στον Hellas FM - όλα όσα μας κρύβουν και όλα όσα σιωπούν οι άθλιοι του πολιτικού συστήματος.
(Δημήτρης Φιλιππίδης: “Προσωπικά έχω κάνει έναν μεγάλο αριθμό συνεντεύξεων, προσωπικότητες μικρές και μεγάλες, με ανθρώπους που είχαν να πουν κάτι και ανθρώπους που μίλαγαν και δεν έλεγαν τίποτα. Όμως, ο καπετάν Μιχάλης πραγματικά με συγκλόνισε με το θάρρος του και τον τρόπο που δάκρυσε μιλώντας για την σημαία μας. Η Ελλάδα βγάζει και παλληκάρια που δεν φοβούνται και που μας κάνουν υπερήφανους! Ακούστε το, αξίζει”).
Πηγή: Dimitris Filippides
Ο καπετάν Μιχάλης λέει - στην εκπομπή “Πρόσωπα της Νέας Υόρκης” με τον Δημήτρη Φιλιππίδη, στον Hellas FM - όλα όσα μας κρύβουν και όλα όσα σιωπούν οι άθλιοι του πολιτικού συστήματος.
(Δημήτρης Φιλιππίδης: “Προσωπικά έχω κάνει έναν μεγάλο αριθμό συνεντεύξεων, προσωπικότητες μικρές και μεγάλες, με ανθρώπους που είχαν να πουν κάτι και ανθρώπους που μίλαγαν και δεν έλεγαν τίποτα. Όμως, ο καπετάν Μιχάλης πραγματικά με συγκλόνισε με το θάρρος του και τον τρόπο που δάκρυσε μιλώντας για την σημαία μας. Η Ελλάδα βγάζει και παλληκάρια που δεν φοβούνται και που μας κάνουν υπερήφανους! Ακούστε το, αξίζει”).
Πηγή: Dimitris Filippides
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