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Всё наше блаженство - в Личности Господа нашего Iисуса Христа! Афонский Старец Рафаил (Берестов)
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53 views • January 09, 2022
☦️
Iисус Христос душе отрада.
Свой вземше крест за Ним гряди.
Ждёт победителей награда,
Не устрашись, не поверни!
☦️
Iисусе Христе, я прошу не о многом:
Гордыню души покаяньем смирить,
Молитвенной жизнью, делами и словом
Тебя, мой возлюбленный, благовестить!
☦️
Пройти путь жизненный желаю
Хоть на коленях, хоть ползком,
Живу, иль сплю, иль умираю,
Но с Iисусом, со Христом!
Iисус Христос душе отрада.
Свой вземше крест за Ним гряди.
Ждёт победителей награда,
Не устрашись, не поверни!
☦️
Iисусе Христе, я прошу не о многом:
Гордыню души покаяньем смирить,
Молитвенной жизнью, делами и словом
Тебя, мой возлюбленный, благовестить!
☦️
Пройти путь жизненный желаю
Хоть на коленях, хоть ползком,
Живу, иль сплю, иль умираю,
Но с Iисусом, со Христом!
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