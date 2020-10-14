© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Où sont nos artistes ? - Mika Denissot
Follow
0
Download MP3
Share
Report
15 views • October 14, 2020
12 octobre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=j31-f4s-FxY
Mika Denissot : https://www.youtube.com/channel/UC_o4TapHA9Cov6OdyPSvQEQ
Faisons un rapide retour en arrière. Nous sommes en Mars 2020 et tous les artistes se mobilisent pour chanter leur soutien au personnel soignant.
Puis pendant le confinement, la plupart ont fait des concerts virtuels depuis leur domicile.
Et puis … Silence… Où sont-ils ? Où sont nos artistes ?
Avez-vous peur ? Vous a-t-on achetés ? Etes-vous perdus ? Etes-vous désœuvrés ? Ou peut-être corrompus ?
👉POUR LES PROS SEULEMENT :
Inscrivez-vous gratuitement au backstage des coachs : L’autre côté du talent
https://noe-soulinamind.com/le-backstage-des-coachs/
👇🏽 BLOG, ET SITES 👇🏽
→ Blog: https://www.blog-soulinamind.fr
→ Web site : https://www.soulinamind.com
✔️Abonnez-vous à la chaine : http://bit.ly/2DAmD6t
✔️Facebook : https://www.facebook.com/soulinamind
✔️Instagram : https://www.instagram.com/mika_denissot_soulinamind/
✔️Twitter : http://bit.ly/2EcWZFP
➖A PROPOS DE MIKA➖
👉 https://noe-soulinamind.com/mika-fr/
Mika
#artistes
#messageducoeur
#liberersonpouvoir
Les faits : https://www.youtube.com/watch?v=j31-f4s-FxY
La musique Où sont nos artistes ? : https://www.youtube.com/watch?v=j31-f4s-FxY
Le bétisier : https://www.youtube.com/watch?v=j31-f4s-FxY
Mika Denissot : https://www.youtube.com/channel/UC_o4TapHA9Cov6OdyPSvQEQ
Faisons un rapide retour en arrière. Nous sommes en Mars 2020 et tous les artistes se mobilisent pour chanter leur soutien au personnel soignant.
Puis pendant le confinement, la plupart ont fait des concerts virtuels depuis leur domicile.
Et puis … Silence… Où sont-ils ? Où sont nos artistes ?
Avez-vous peur ? Vous a-t-on achetés ? Etes-vous perdus ? Etes-vous désœuvrés ? Ou peut-être corrompus ?
👉POUR LES PROS SEULEMENT :
Inscrivez-vous gratuitement au backstage des coachs : L’autre côté du talent
https://noe-soulinamind.com/le-backstage-des-coachs/
👇🏽 BLOG, ET SITES 👇🏽
→ Blog: https://www.blog-soulinamind.fr
→ Web site : https://www.soulinamind.com
✔️Abonnez-vous à la chaine : http://bit.ly/2DAmD6t
✔️Facebook : https://www.facebook.com/soulinamind
✔️Instagram : https://www.instagram.com/mika_denissot_soulinamind/
✔️Twitter : http://bit.ly/2EcWZFP
➖A PROPOS DE MIKA➖
👉 https://noe-soulinamind.com/mika-fr/
Mika
#artistes
#messageducoeur
#liberersonpouvoir
Les faits : https://www.youtube.com/watch?v=j31-f4s-FxY
La musique Où sont nos artistes ? : https://www.youtube.com/watch?v=j31-f4s-FxY
Le bétisier : https://www.youtube.com/watch?v=j31-f4s-FxY
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.