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WHY DOES AMERICA HAVE THE FBI ? WHAT AGENCY DID NOT STOP 9 11 ? ( DOJ & FBI ); OR STOP THE PENTAGON-NIH-FAUCI CORONA ATTACK ON U.S.; OR STOP NOW THE LARGEST ORGANIZED ELECTION FRAUD IN U.S. HISTORY
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60 views • November 05, 2020
PRESIDENT TRUMP FIRE TRAITOR CHRISTOPHER WRAY
ASK THE U.S. MARSHALS AND U.S. MARINES TO INVESTIGATE THE ELECTION FRAUD. THE FBI ARE INEPT AND CO-CONSPIRATORS THIS FRAUD HAPPENED WITH THE FBI IN FULL KNOWLEDGE OF THE RACKETEERING CRIMINAL ORGANIZATION - THE COMMUNIST SOCIALIST DEMOCRAT PARTY ELECTION FRAUD OF 2020 ON PRESIDENTIAL ELECTION.
CONGRESS SENATE ELIMINATE THIS AGENCY
ELECT ONLY SENATORS AND CONGRESS MEMBERS THAT STOP FUNDING THE FBI; CO-CONSPIRATORS TO SEPTEMBER 11, 2001 ATTACK ON UNITED STATES; CO-CONSPIRATOR OF OKLAHOMA CITY BOMBING OF ALFRED P. MURRAH BUILDING TO DESTROY GULF WAR 1 VETERAN RECORDS; CO-CONSPIRATOR OF BIOWEAPON TERRORISM VIOLATIONS AT 212 BSL3 AND BSL4 BIOWEAPONS LABS IN UNITED STATES BY 14,000 DEATH SCIENTISTS; THE SAME FBI WHO WERE CO-CONSPIRATORS OF DNC IN RUSSIA RUSSIA HOAX CROSSFIRE-HURRICANE 2016; AND NOW COULD NOT FIGURE OUT MONTHS AGO THE 2020 ELECTION FRAUD PLANNED AND ORGANIZED BY THE COMMUNIST, SOCIALIST, DEMOCRATIC PARTY. WHY IS SIMPLE........................... THE FBI IS A COMMUNIST SOCIALIST ORGANIZATION THAT NEEDS TO BE DISMANTLED, DECOMMISSIONED, AND EVERY EMPLOYEE OF IT RETIRED WITH ZERO CHANCE TO RETURN AS A CONTRACTOR OR TO FEDERAL EMPLOYMENT.
TRUMP..................... SEND A MESSAGE TO THE CHI-COM FBI FIRE CHRISTOPHER WRAY TODAY. ELECTION FRAUD ON THIS GRAND SCALE DID NOT HAPPEN WITHOUT COMMUNICATIONS AND WHISTLE-BLOWERS WHO ALREADY WENT TO THE FBI. THE SAME FBI THAT COVERED UP FOR HILLARY CLINTON; COVERED UP SEPTEMBER 11, 2001 ATTACK; SAME FBI THAT ATTACK CHILDREN TO ATTACK 2nd AMENDMENT; SAME FBI THAT COVERED UP FOR YEARS THE CRIMES OF OSAMA OBAMA; MURDER OF SEAL TEAM 6; AND CRIMES OF THE BUSH's, CLINTONs, OBAMA AND BIDEN CRIME FAMILIES.
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WHY DO WE HAVE AN FBI IF THEY COULD NOT PREVENT THIS ELECTION FRAUD OF THE DNC............................................. AGAIN
ASK THE U.S. MARSHALS AND U.S. MARINES TO INVESTIGATE THE ELECTION FRAUD. THE FBI ARE INEPT AND CO-CONSPIRATORS THIS FRAUD HAPPENED WITH THE FBI IN FULL KNOWLEDGE OF THE RACKETEERING CRIMINAL ORGANIZATION - THE COMMUNIST SOCIALIST DEMOCRAT PARTY ELECTION FRAUD OF 2020 ON PRESIDENTIAL ELECTION.
CONGRESS SENATE ELIMINATE THIS AGENCY
ELECT ONLY SENATORS AND CONGRESS MEMBERS THAT STOP FUNDING THE FBI; CO-CONSPIRATORS TO SEPTEMBER 11, 2001 ATTACK ON UNITED STATES; CO-CONSPIRATOR OF OKLAHOMA CITY BOMBING OF ALFRED P. MURRAH BUILDING TO DESTROY GULF WAR 1 VETERAN RECORDS; CO-CONSPIRATOR OF BIOWEAPON TERRORISM VIOLATIONS AT 212 BSL3 AND BSL4 BIOWEAPONS LABS IN UNITED STATES BY 14,000 DEATH SCIENTISTS; THE SAME FBI WHO WERE CO-CONSPIRATORS OF DNC IN RUSSIA RUSSIA HOAX CROSSFIRE-HURRICANE 2016; AND NOW COULD NOT FIGURE OUT MONTHS AGO THE 2020 ELECTION FRAUD PLANNED AND ORGANIZED BY THE COMMUNIST, SOCIALIST, DEMOCRATIC PARTY. WHY IS SIMPLE........................... THE FBI IS A COMMUNIST SOCIALIST ORGANIZATION THAT NEEDS TO BE DISMANTLED, DECOMMISSIONED, AND EVERY EMPLOYEE OF IT RETIRED WITH ZERO CHANCE TO RETURN AS A CONTRACTOR OR TO FEDERAL EMPLOYMENT.
TRUMP..................... SEND A MESSAGE TO THE CHI-COM FBI FIRE CHRISTOPHER WRAY TODAY. ELECTION FRAUD ON THIS GRAND SCALE DID NOT HAPPEN WITHOUT COMMUNICATIONS AND WHISTLE-BLOWERS WHO ALREADY WENT TO THE FBI. THE SAME FBI THAT COVERED UP FOR HILLARY CLINTON; COVERED UP SEPTEMBER 11, 2001 ATTACK; SAME FBI THAT ATTACK CHILDREN TO ATTACK 2nd AMENDMENT; SAME FBI THAT COVERED UP FOR YEARS THE CRIMES OF OSAMA OBAMA; MURDER OF SEAL TEAM 6; AND CRIMES OF THE BUSH's, CLINTONs, OBAMA AND BIDEN CRIME FAMILIES.
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Sign up to get PROJECT VERITAS emails: https://confirmsubscription.com/h/j/E...
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Instagram: https://www.instagram.com/project_ver...
James O'Keefe
Facebook: https://www.facebook.com/JamesOKeefeA...
Twitter: https://www.twitter.com/jamesokeefeiii
Instagram: https://www.instagram.com/jamesokeefe...
WHY DO WE HAVE AN FBI IF THEY COULD NOT PREVENT THIS ELECTION FRAUD OF THE DNC............................................. AGAIN
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