CAIXAS DE ILUSÕES

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Humanidade em transe induzido pela mídia controlada
Nunca houve uma pessoa que tenha sofrido lavagem cerebral que acreditasse ou soubesse que ela própria havia sofrido uma lavagem cerebral.
O Fato encontra-se na definição da própria palavra. Este é o ponto crucial do problema que o cerne da questão revela.