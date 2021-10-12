© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Όταν κανείς σε βρίσει, σε χλευάσει, σου φαίνεται μέσα σου σαν να σε επαινεί;
Follow
0
Share
Report
10 views • October 12, 2021
«Μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ' ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ· χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· (Ματθ. 5, 11-12)» https://ugetube.com/watch/HREORiP4oQfKKt6 , https://rumble.com/vnno49-39735513.html .
«Αββά, εγώ νηστεύω πολύ και τρώω ανά επτά ημέρες. Κάνω και διάφορες άλλες ασκήσεις. Έχω αποστηθίσει την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Τι μου υπολείπεται ακόμη να πράξω, ώστε να φθάσω στην τελειότητα;» ...
Ο σοφός γέροντας του λέει: Παιδί μου, όταν κανείς σε βρίσει, σε χλευάσει, σου φαίνεται μέσα σου σαν να σε επαινεί;
- Όχι...
- Όταν σε επαινεί κάποιος, σου φαίνεται μέσα σου σαν να σε βρίζει;
- Όχι Αββά...
- Άντε παιδάκι μου πήγαινε, λέει, και τίποτα δεν έχεις κάνει μέχρι τώρα...
Πηγή: https://trelogiannis.blogspot.com/2021/10/blog-post_619.html .
«Αββά, εγώ νηστεύω πολύ και τρώω ανά επτά ημέρες. Κάνω και διάφορες άλλες ασκήσεις. Έχω αποστηθίσει την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Τι μου υπολείπεται ακόμη να πράξω, ώστε να φθάσω στην τελειότητα;» ...
Ο σοφός γέροντας του λέει: Παιδί μου, όταν κανείς σε βρίσει, σε χλευάσει, σου φαίνεται μέσα σου σαν να σε επαινεί;
- Όχι...
- Όταν σε επαινεί κάποιος, σου φαίνεται μέσα σου σαν να σε βρίζει;
- Όχι Αββά...
- Άντε παιδάκι μου πήγαινε, λέει, και τίποτα δεν έχεις κάνει μέχρι τώρα...
Πηγή: https://trelogiannis.blogspot.com/2021/10/blog-post_619.html .
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.