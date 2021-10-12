Όταν κανείς σε βρίσει, σε χλευάσει, σου φαίνεται μέσα σου σαν να σε επαινεί;

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

10 views • October 12, 2021

https://rumble.com/vnno49-39735513.html .



«Αββά, εγώ νηστεύω πολύ και τρώω ανά επτά ημέρες. Κάνω και διάφορες άλλες ασκήσεις. Έχω αποστηθίσει την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Τι μου υπολείπεται ακόμη να πράξω, ώστε να φθάσω στην τελειότητα;» ...

Ο σοφός γέροντας του λέει: Παιδί μου, όταν κανείς σε βρίσει, σε χλευάσει, σου φαίνεται μέσα σου σαν να σε επαινεί;

- Όχι...

- Όταν σε επαινεί κάποιος, σου φαίνεται μέσα σου σαν να σε βρίζει;

- Όχι Αββά...

- Άντε παιδάκι μου πήγαινε, λέει, και τίποτα δεν έχεις κάνει μέχρι τώρα...

Πηγή: «Μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ' ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ· χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· (Ματθ. 5, 11-12)» https://ugetube.com/watch/HREORiP4oQfKKt6 «Αββά, εγώ νηστεύω πολύ και τρώω ανά επτά ημέρες. Κάνω και διάφορες άλλες ασκήσεις. Έχω αποστηθίσει την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Τι μου υπολείπεται ακόμη να πράξω, ώστε να φθάσω στην τελειότητα;» ...Ο σοφός γέροντας του λέει: Παιδί μου, όταν κανείς σε βρίσει, σε χλευάσει, σου φαίνεται μέσα σου σαν να σε επαινεί;- Όχι...- Όταν σε επαινεί κάποιος, σου φαίνεται μέσα σου σαν να σε βρίζει;- Όχι Αββά...- Άντε παιδάκι μου πήγαινε, λέει, και τίποτα δεν έχεις κάνει μέχρι τώρα...Πηγή: https://trelogiannis.blogspot.com/2021/10/blog-post_619.html Keywords newschristsalvationtruthorthodoxyhellas

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