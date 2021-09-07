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[VOSTFR] | Violence vaccinale en Israël, témoignage de la mère d'une jeune soldate
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41 views • September 07, 2021
5 septembre 2021 - Témoignage : la mère d'une jeune soldate de 18 ans incorporée dans l'armée depuis 2 semaines nous alerte sur le traitement inhumain qu'on fait subir aux jeunes recrues pour les vacciner de force, elle lance un cri d'alarme !
L'impensable se produit en Israël : des persécutions psychologiques et des violence physiques sont perpétrées à l'encontre de personnes sans défense pour leur faire accepter l'injection contre un virus qui n'a jamais été isolé. Un virus dont on sait aujourd'hui avec certitude : « Que 99,7% du public ne court AUCUN risque de contracter le Covid, qu’il soit vacciné ou non. » (Brandon Smith : Pourquoi les globalistes et les gouvernements veulent-ils à tout prix un taux de vaccination de 100 % ?)
Cette mère en colère parle de nazisme. Elle ne croit pas si bien dire ; lire mon article sur le sujet :
https://urlz.fr/gpey
Source de la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=aVUpISAEeRg
==============================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
L'impensable se produit en Israël : des persécutions psychologiques et des violence physiques sont perpétrées à l'encontre de personnes sans défense pour leur faire accepter l'injection contre un virus qui n'a jamais été isolé. Un virus dont on sait aujourd'hui avec certitude : « Que 99,7% du public ne court AUCUN risque de contracter le Covid, qu’il soit vacciné ou non. » (Brandon Smith : Pourquoi les globalistes et les gouvernements veulent-ils à tout prix un taux de vaccination de 100 % ?)
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