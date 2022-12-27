ΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΝΟΥΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΟΤΕ ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΘΕΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΑΝ ΜΕ
ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΝΟΥΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΟΤΕ ΘΑ
ΑΝΑΣΤΗΘΕΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥΣ
ΘΡΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΕΣ… ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΜΕ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΙΩΝΟΣ ΟΠΩΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΣΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://rumble.com/v22k6ea-christ-is-the-only-true-love.html , https://ugetube.com/watch/C5AFKK8jcletTAn .
ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΧΡΙΣΤΕΜΠΟΡΟ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΗ
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΑΝΑΛΑΜΠΙΣΤΗ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ [email protected]
, "ΙΩΑΝΝΗ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ" ΚΑΙ ΑΛΛΟ "ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟ" ΨΕΥΤΗ...
ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΟΤΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ
ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v22hpay-antichrist-zionism.html
, https://www.brighteon.com/59c23fef-5c90-4203-86b0-fb74dc84bf0a , https://ugetube.com/watch/Hodw8bBw5bj169a
Η
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΣΙΓΟΣΒΗΝΕΙ ΜΕ ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΤΑ ΛΑΜΠΕΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑ
ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΑ ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΓΕΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ https://rumble.com/v1www0s-heretic-antichrist-hate-and-lies-from-the-satanist-giannis-lampropoulos.html , https://www.brighteon.com/fd8d4c71-0d85-4e4e-897a-66781dbb1c4d , https://ugetube.com/watch/tWaN3MzjTiMhc14
Τό χάραγμα τοῦ Θηρίου 666 καί ὁ οἰκονομικός ἀποκλεισμός. Ο Μαρμαρωμένος βασιλιάς δεν υπάρχει. Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑΣ. Π. Αθανάσιος Μυτιληναίος https://www.brighteon.com/901e893b-8a5f-44ed-9d2f-02f79b99a58e , https://ugetube.com/watch/iMmhwrQf8tYuNvv , https://rumble.com/v17eil9-the-mark-of-the-beast-666.html .
ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΨΕΥΔΟΑΝΑΛΑΜΠΙΣΤΕΣ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ «ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΓΙΩΝ» ΑΛΛΑ ΣΤΑ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ https://www.brighteon.com/8a16f55e-23a4-406b-be55-3cc47ef35972
Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ: Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (Επιλέξτε την μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση 780p HD ΑΝ ΔΕΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/b1814c5d-1235-42a1-be5e-22cea4ce7e27
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm " (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX , https://rumble.com/vhp893-29730567.html ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΣ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v20a1l0-orthodox-homology.html , https://www.brighteon.com/76fe92d6-a54b-4d56-9759-9c9943a2bcc4 , https://ugetube.com/watch/2BhBtQrfoRZsV5O .
ΜΕ
ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr
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