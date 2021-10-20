BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Σχολικοί ιατροί αρνούνται να εμβολιάσουν παιδιά, επειδή καθίστανται υπεύθυνοι
Prometheus Bound
Prometheus Bound
25 followers
Follow
0
Share
Report
12 views • October 20, 2021
ΠΗΓΗ: www.kla.tv

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ:
Όλα τα βίντεο του καναλιού είναι ενημερωτικά. Οι απόψεις που εκφράζονται στα βίντεο, ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνους που τις εκφράζουν. Δεν ενθαρρύνεται η "τυφλή" πίστη σε καμία πληροφορία (από όπου κι αν προέρχεται), αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται η επαρκής και σωστή διερεύνησή της.

Το παρόν εκπαιδευτικό-πληροφοριακό υλικό παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση. Χρησιμοποιείστε το με δική σας ευθύνη. Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να συμβαδίζει με τα τρέχοντα ιατρικά ή επιστημονικά δεδομένα, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί πίσω από τις εξελίξεις. Να μην χρησιμοποιηθεί για ιατρικές πράξεις. Απευθυνθείτε στον (ενημερωμένο) ιατρό σας.

Η δημοσίευσή του παρόντος υλικού γίνεται για λόγους ανθρωπιστικούς, νομικούς, ακτιβιστικούς, εκπαιδευτικούς, ενημερωτικούς και μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας διάδοσης ιδεών και πληροφοριών.
Keywords
vaccinesbraintoxicvaccinenervesharmfulmercurydamagephysiciansphysiciandegenerationtoxificationbraindamage
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Netanyahu Sought UAE Denial of October 7 Warning, AP Reports

Netanyahu Sought UAE Denial of October 7 Warning, AP Reports

Garrison Vance
UAE Confirms Netanyahu Visit, Statement Omits Regional Wars

UAE Confirms Netanyahu Visit, Statement Omits Regional Wars

Garrison Vance
French Police Detain 440 as Student Protests Spread; School Staff Attacked

French Police Detain 440 as Student Protests Spread; School Staff Attacked

Garrison Vance
Trump administration uses taxpayer funds for campaign-style propaganda ads amid growing bipartisan outrage

Trump administration uses taxpayer funds for campaign-style propaganda ads amid growing bipartisan outrage

Patrick Lewis
Pentagon Increases Briefings on $1.5 Trillion Budget Request as Senators Raise Timing and Transparency Concerns

Pentagon Increases Briefings on $1.5 Trillion Budget Request as Senators Raise Timing and Transparency Concerns

Belle Carter
Food Safety Becomes Midterm Election Issue After Record Cyclospora Outbreak, Recalls

Food Safety Becomes Midterm Election Issue After Record Cyclospora Outbreak, Recalls

Coco Somers
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy