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«И пошёл Первый Ангел…» ОСПА ОБЕЗЬЯН
VictoriaRA
VictoriaRA
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1204 views • May 23, 2022
Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://usmalos.com/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).
Да Будет Свет!
Видео Виктории ПреобРАженской. ««И пошёл Первый Ангел…» ОСПА ОБЕЗЬЯН». Видео в ВКонтакте https://vk.com/victoriara
Статья Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС «И пошёл Первый Ангел…» https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/i-poshyol-pervyj-angel
Читает Автор.
«Разхожий миф о том, что на Земле ныне проживает около 8 миллиардов — не более, чем глобальный обман, созданный для оправдания сокращения численности населения во всём мире. Если в 1804 году число живущих на Земле не превышало всего один миллиард, то откуда взялись эти 7 пресловутых миллиардов, когда повсюду не прекращаются кровопролитные войны, потопы, моры, глады? На скрижалях Джорджии определено сакральное число землян — 500 миллионов. И если численность живущих вдруг начинает превышать определённый тёмными лимит, то они тут же включают своё очередное обнуление. Но по какому праву они вмешиваются в естественный прирадный процесс размножения человечества? Эти смотрящие за планетой выполняют свой кармический долг. Когда массы сбиваются с Истинного Пути, тогда усиливается мировое зло, и карающие силы получают Санкцию Свыше, чтобы включить механизмы для уничтожения тех, кто вместо созидания живёт безсмысленно и бездуховно, загрязняя тем самым окружающее пространство и ауру планеты. Тёмные — это некие катализаторы и чистильщики, позволяющие землянам проснуться и начать жить по Конам МиРАздания. А если этого не произходит, то тогда нарушителей сажают на цепь. Ибо всё усугубляется именно потому, что земляне сами позволяют так с собой обращаться. Человеческое достоинство отсутствует, вежды закрыты, и вместо принятия Истины, массы Её отвергают, продолжая верить глобальному обману, и, как стадо баранов, добровольно идут на убой. А посему…»
Читать Статью: https://usmalos.com/novosti/2022/05/22/statya-materi-mira-marii-devi-hristos-i-poshyol-pervyj-angel/

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ПОДПИСАТЬСЯ на YouTube Канал Виктории ПреобРАженской https://www.youtube.com/channel/UCFexfnUtsOj91yDqFU3twBw?sub_confirmation=1 (для получения сообщений о новых Видео нажмите на колокольчик выбрав «Всё»).

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: www.USMALOS.com и www.VictoriaRA.com

Подписывайтесь на Telegram-Канал
https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
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