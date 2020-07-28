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Maximilien de Robespierre’s last speech
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16 views • July 28, 2020
"like Saturn, the Revolution devours its children,”
In this video I’ll do my best to narrate Maximilien Robespierre’s (May 6, 1758-July 28, 1794) last speech that he delivered two days before being consumed by the terror he (not only him) created. A bit of cringe for you dear viewer.
Sources
1. His last speech
https://www.bartleby.com/268/7/24.html
2. Wiki on Robespierre (where I got most of the images shown)
https://en.wikipedia.org/wiki/Maximilien_Robespierre
3. Robespierre’s downfall
https://www.history.com/this-day-in-history/robespierre-overthrown-in-france
4. Robespierre’s bio
https://www.biography.com/scholar/maximilien-de-robespierre
5. Quote
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Mallet_du_Pan
Pictures/Signature
1. By Unidentified painter - www.paris.fr/portail/Culture, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47478347
2. By Maximilien Robespierre - Original book's figure automated trace, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56422334
3. By Louis-Léopold Boilly - [1], Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6828040
4. By Unknown author - Musée de Versailles, Inv. Dess. 857., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72220180
5. By Unknown author - This image comes from Gallica Digital Library and is available under the digital ID btv1b6950785r, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72977266
6. By Max Adamo († 31. Dezember 1901) - user:Hajotthu, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17026181
7. By Jean-Joseph Weerts (1846-1927) - [1], Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80278163
8. By Valery Jacobi - Location: Государственная Третьяковская галереяDimensions: 85x152,9 смWeb source: [1]Technique: oil on canvas, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9765041
9. By Photograph by Rama, Wikimedia Commons, Cc-by-sa-2.0-fr, CC BY-SA 2.0 fr, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11335776
10. By Michael Sloane (17..-18..), graveur. D'après une œuvre du peintre G.P. Barbier (17..-18..). - This image comes from Gallica Digital Library and is available under the digital ID btv1b6945032g/f1, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81086361
11. By Jacques Louis David - Public domain, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62106544
Music
1. Kuroshitsuji Book of Murder OST: Missed You
https://www.youtube.com/watch?v=jBKtHNhrmvs&;list=LLLFsD6IgR_fQpNJWm2GolYg&index=19&t=0s
2. Kuroshitsuji Book of Murder OST: Vague Indication
https://www.youtube.com/watch?v=qe1PNMzYDlo&;list=LLLFsD6IgR_fQpNJWm2GolYg&index=17
Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. No copyright infringement is intended.
In this video I’ll do my best to narrate Maximilien Robespierre’s (May 6, 1758-July 28, 1794) last speech that he delivered two days before being consumed by the terror he (not only him) created. A bit of cringe for you dear viewer.
Sources
1. His last speech
https://www.bartleby.com/268/7/24.html
2. Wiki on Robespierre (where I got most of the images shown)
https://en.wikipedia.org/wiki/Maximilien_Robespierre
3. Robespierre’s downfall
https://www.history.com/this-day-in-history/robespierre-overthrown-in-france
4. Robespierre’s bio
https://www.biography.com/scholar/maximilien-de-robespierre
5. Quote
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Mallet_du_Pan
Pictures/Signature
1. By Unidentified painter - www.paris.fr/portail/Culture, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47478347
2. By Maximilien Robespierre - Original book's figure automated trace, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56422334
3. By Louis-Léopold Boilly - [1], Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6828040
4. By Unknown author - Musée de Versailles, Inv. Dess. 857., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72220180
5. By Unknown author - This image comes from Gallica Digital Library and is available under the digital ID btv1b6950785r, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72977266
6. By Max Adamo († 31. Dezember 1901) - user:Hajotthu, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17026181
7. By Jean-Joseph Weerts (1846-1927) - [1], Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80278163
8. By Valery Jacobi - Location: Государственная Третьяковская галереяDimensions: 85x152,9 смWeb source: [1]Technique: oil on canvas, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9765041
9. By Photograph by Rama, Wikimedia Commons, Cc-by-sa-2.0-fr, CC BY-SA 2.0 fr, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11335776
10. By Michael Sloane (17..-18..), graveur. D'après une œuvre du peintre G.P. Barbier (17..-18..). - This image comes from Gallica Digital Library and is available under the digital ID btv1b6945032g/f1, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81086361
11. By Jacques Louis David - Public domain, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62106544
Music
1. Kuroshitsuji Book of Murder OST: Missed You
https://www.youtube.com/watch?v=jBKtHNhrmvs&;list=LLLFsD6IgR_fQpNJWm2GolYg&index=19&t=0s
2. Kuroshitsuji Book of Murder OST: Vague Indication
https://www.youtube.com/watch?v=qe1PNMzYDlo&;list=LLLFsD6IgR_fQpNJWm2GolYg&index=17
Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. No copyright infringement is intended.
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