BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Maximilien de Robespierre’s last speech
IDK History
IDK History
1 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
16 views • July 28, 2020
"like Saturn, the Revolution devours its children,”

In this video I’ll do my best to narrate Maximilien Robespierre’s (May 6, 1758-July 28, 1794) last speech that he delivered two days before being consumed by the terror he (not only him) created. A bit of cringe for you dear viewer.

Sources
1. His last speech
https://www.bartleby.com/268/7/24.html
2. Wiki on Robespierre (where I got most of the images shown)
https://en.wikipedia.org/wiki/Maximilien_Robespierre
3. Robespierre’s downfall
https://www.history.com/this-day-in-history/robespierre-overthrown-in-france
4. Robespierre’s bio
https://www.biography.com/scholar/maximilien-de-robespierre
5. Quote
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Mallet_du_Pan


Pictures/Signature
1. By Unidentified painter - www.paris.fr/portail/Culture, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47478347
2. By Maximilien Robespierre - Original book's figure automated trace, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56422334
3. By Louis-Léopold Boilly - [1], Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6828040
4. By Unknown author - Musée de Versailles, Inv. Dess. 857., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72220180
5. By Unknown author - This image comes from Gallica Digital Library and is available under the digital ID btv1b6950785r, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72977266
6. By Max Adamo († 31. Dezember 1901) - user:Hajotthu, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17026181
7. By Jean-Joseph Weerts (1846-1927) - [1], Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80278163
8. By Valery Jacobi - Location: Государственная Третьяковская галереяDimensions: 85x152,9 смWeb source: [1]Technique: oil on canvas, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9765041
9. By Photograph by Rama, Wikimedia Commons, Cc-by-sa-2.0-fr, CC BY-SA 2.0 fr, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11335776
10. By Michael Sloane (17..-18..), graveur. D'après une œuvre du peintre G.P. Barbier (17..-18..). - This image comes from Gallica Digital Library and is available under the digital ID btv1b6945032g/f1, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81086361
11. By Jacques Louis David - Public domain, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62106544



Music
1. Kuroshitsuji Book of Murder OST: Missed You
https://www.youtube.com/watch?v=jBKtHNhrmvs&;list=LLLFsD6IgR_fQpNJWm2GolYg&index=19&t=0s
2. Kuroshitsuji Book of Murder OST: Vague Indication
https://www.youtube.com/watch?v=qe1PNMzYDlo&;list=LLLFsD6IgR_fQpNJWm2GolYg&index=17


Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. No copyright infringement is intended.
Keywords
revolutionhistoryfrench revolutionrobespierremaximilien robespierre
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
African leaders flock to Moscow despite West’s push to keep them home

African leaders flock to Moscow despite West’s push to keep them home

Cassie B.
Google Privacy Policy Update Allows Ad Targeting From Gmail, Drive, and Photos When Linked to Personal Intelligence

Google Privacy Policy Update Allows Ad Targeting From Gmail, Drive, and Photos When Linked to Personal Intelligence

Edison Reed
Former CIA Contractor Arrested by FBI in Classified Information Leak Case

Former CIA Contractor Arrested by FBI in Classified Information Leak Case

Chase Codewell
Lawsuit Seeks to Block ICE Policy Withholding Detainee Locations

Lawsuit Seeks to Block ICE Policy Withholding Detainee Locations

Douglas Harrington
Kim Jong Un Calls for &#8220;World&#8217;s Strongest Armed Forces&#8221; After Sister&#8217;s Border Warning

Kim Jong Un Calls for “World’s Strongest Armed Forces” After Sister’s Border Warning

Garrison Vance
Christians Lose Faith in Trump Over Moral Concerns, Pastors Say

Christians Lose Faith in Trump Over Moral Concerns, Pastors Say

Douglas Harrington
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy