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İDEOLOJİK YIKIM Tekniği ile BİR ULUS NASIL ÇÖKERTİLİR? | KGB AJANI Yuri Bezmenov ANLATIYOR
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248 views • October 08, 2020
Yuri Bezmenov, 'İdeolojik Yıkım' adını verdiği teknikle, ulusal bir ülkenin, içten nasıl yıkıldığını ve değiştirildiğini 4 aşamada özetliyor.
İDEOLOJİK YIKIM:
1. Aşama: Demoralizasyon yani ahlak ve maneviyatın bozulması
2. Aşama: Dengeyi bozma, istikrarsızlaştırma
3. Aşama: Kriz aşaması
4. Aşama: Normalleşme
***
Bu dört aşama, oluşturulan yeni kriz ortamlarıyla tekrar tekrar uygulanıyor. Mesela ülkemizde yaratılan sağ-sol kavgaları, darbeler, terör olayları, ekonomik krizler ve salgınlarla, her seferinde yeni bir kriz havası oluşturuldu ve ardından gelen normalleştirme süreciyle toplum kendisine dayatılan kuralları kabul etmeye ikna ediliyor.
İDEOLOJİK YIKIM:
1. Aşama: Demoralizasyon yani ahlak ve maneviyatın bozulması
2. Aşama: Dengeyi bozma, istikrarsızlaştırma
3. Aşama: Kriz aşaması
4. Aşama: Normalleşme
***
Bu dört aşama, oluşturulan yeni kriz ortamlarıyla tekrar tekrar uygulanıyor. Mesela ülkemizde yaratılan sağ-sol kavgaları, darbeler, terör olayları, ekonomik krizler ve salgınlarla, her seferinde yeni bir kriz havası oluşturuldu ve ardından gelen normalleştirme süreciyle toplum kendisine dayatılan kuralları kabul etmeye ikna ediliyor.
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