İDEOLOJİK YIKIM Tekniği ile BİR ULUS NASIL ÇÖKERTİLİR? | KGB AJANI Yuri Bezmenov ANLATIYOR

Yuri Bezmenov, 'İdeolojik Yıkım' adını verdiği teknikle, ulusal bir ülkenin, içten nasıl yıkıldığını ve değiştirildiğini 4 aşamada özetliyor.



İDEOLOJİK YIKIM:



1. Aşama: Demoralizasyon yani ahlak ve maneviyatın bozulması



2. Aşama: Dengeyi bozma, istikrarsızlaştırma



3. Aşama: Kriz aşaması



4. Aşama: Normalleşme



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Bu dört aşama, oluşturulan yeni kriz ortamlarıyla tekrar tekrar uygulanıyor. Mesela ülkemizde yaratılan sağ-sol kavgaları, darbeler, terör olayları, ekonomik krizler ve salgınlarla, her seferinde yeni bir kriz havası oluşturuldu ve ardından gelen normalleştirme süreciyle toplum kendisine dayatılan kuralları kabul etmeye ikna ediliyor.