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Psichikos sveikatos centre выписывают заочно подмешивать нейролепики в едуйролептики в еду
prokliatie
prokliatie
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6 views • April 28, 2022

rvpl.lt закалывают в еле шевелящеюся амебу, живой труп таблетками делают, жизнь оборвалась в 19 лет. Никакой шизофрении не было. Болезнь сфальсифицирована. Записи в истории болезни лживые. Играла в игру Герои 3, не было голосов в голове, галлюцинаций. Не была буйная. Кололи не за что, просто так из-за поставленного f20.01. Психоза не было. Спрятала тетрадку под кухонный стол. Держали без согласия и суда. Делали растением на всю оставшуюся жизнь. Здоровой кололи 30 уколов просто так. 30 уколов кололи ни от чего. Врач Eugene вписала лживые, вымышленные симптомы в историю болезни. Фальсификация диагноза. Поставили укол модитен депо здоровой без голосов в голове, агрессии, галлюцинаций. Трудоспособное лицо в Литве лишили трудоспособности. Лживые записи в медицинских карах. Сфабрикован диагноз параноидальной шизофрении. Калечили нейролептиками, антидепрессантом доксепин травили. Делали очень больной. Делали меня инвалидом.

doxepin

moditen depo

cyclodol

risperdal

30 injection язык колом стоял, лежала в помраченном сознании 10 дней, задыхалась, тело выкручивало, руки ноги, позвоночник выламывало все 10 дней. Кололи в закрытой палате, что бы никто не видел.

галоперидол

насильственная Hospitalization without court

paranoid schizophrenia

mental disabled from childhood

http://monarchy.freevar.com/

В Литве ставят опыты, медицинские эксперименты на полностью здоровых людях. На мне проводили медицинские эксперименты без моего согласия фирма Janssen Cilag, Global Biopharmaceutical Company - Bristol Myers Squibb. Врач психиатр Eugene 30 ю уколами пыталась меня убить. Меня пытались в 19 лет убить. Отравили жижой. Было пол года постоянное двигательное беспокойство. Это думали - я не выдержу пытку и покончу с собой выбросившись с балкона. Что они спишут на обострение шизофрении.

Я здоровая, нет у меня шизофрении.

Respublikine Vilniaus Psichiatrijos Ligonine они уколами 30 ю делали из меня растение, все время держали в закрытой палате чтобы не сбежала, незаконно ложили в психушку без моего согласия и суда. Кололи в закрытой палате тридцать уколов десять дней куда тащили мужик с бабой по-темному коридору. Лежала в коме, тело на изнанку выворачивало, ноги руки выкручивало, язык колом стоял, задыхалась, сознание было помраченное. После психушки не могла спокойно сидеть, пол года чувствовала постоянное двигательное и внутренне беспокойство. Не понимала написанного текста, не понимала изображения на экране ТВ, не могла смотреть кино. Не могла следить взглядом за быстродвижущимеся предметами . С 17 лет сфальсифицирован диагноз параноидальная шизофрения которой у меня нет и не было никогда. В 19 лет ложили в психушку за то что спрятала тетрадку под кухонный стол. Никогда голосов голове не слышала, галлюцинаций не было. Поставлена с 19 лет инвалидность с детства. Сто процентная нетрудоспособность. Назначали из известных мне препаратов, названия не оглашали - doxepin www.pfizer.com/und/products/product-detail/sinequan, moditen depo www.bms.com/

https://vgd.ru/STORY/nobil1.htm

https://www.ohchr.org/ru/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading

 Гриц Jelena Gric Respublikine Vilniaus Psichiatrijos Ligonine Prussia risperdal sinequan

Keywords
healthmentallithuania
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