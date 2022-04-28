Psichikos sveikatos centre выписывают заочно подмешивать нейролепики в едуйролептики в еду

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30 injection язык колом стоял, лежала в помраченном сознании 10 дней, задыхалась, тело выкручивало, руки ноги, позвоночник выламывало все 10 дней. Кололи в закрытой палате, что бы никто не видел.
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В Литве ставят опыты, медицинские эксперименты на полностью здоровых людях. На мне проводили медицинские эксперименты без моего согласия фирма Janssen Cilag, Global Biopharmaceutical Company - Bristol Myers Squibb. Врач психиатр Eugene 30 ю уколами пыталась меня убить. Меня пытались в 19 лет убить. Отравили жижой. Было пол года постоянное двигательное беспокойство. Это думали - я не выдержу пытку и покончу с собой выбросившись с балкона. Что они спишут на обострение шизофрении.
Я здоровая, нет у меня шизофрении.
Respublikine Vilniaus Psichiatrijos Ligonine они уколами 30 ю делали из меня растение, все время держали в закрытой палате чтобы не сбежала, незаконно ложили в психушку без моего согласия и суда. Кололи в закрытой палате тридцать уколов десять дней куда тащили мужик с бабой по-темному коридору. Лежала в коме, тело на изнанку выворачивало, ноги руки выкручивало, язык колом стоял, задыхалась, сознание было помраченное. После психушки не могла спокойно сидеть, пол года чувствовала постоянное двигательное и внутренне беспокойство. Не понимала написанного текста, не понимала изображения на экране ТВ, не могла смотреть кино. Не могла следить взглядом за быстродвижущимеся предметами . С 17 лет сфальсифицирован диагноз параноидальная шизофрения которой у меня нет и не было никогда. В 19 лет ложили в психушку за то что спрятала тетрадку под кухонный стол. Никогда голосов голове не слышала, галлюцинаций не было. Поставлена с 19 лет инвалидность с детства. Сто процентная нетрудоспособность. Назначали из известных мне препаратов, названия не оглашали - doxepin www.pfizer.com/und/products/product-detail/sinequan, moditen depo www.bms.com/
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