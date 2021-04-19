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Louis Fouché, acte 4 : Déferlement totalitaire & libertés
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80 views • April 19, 2021
18 avril 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=sksYYKYrXxw
Ethique TV : https://www.youtube.com/channel/UCRofotOx4kXsNs3b1S9cmWA
Nos vidéos avec Louis Fouché
Acte 1 "Santé et néolibéralisme" : https://youtu.be/TlB-JR_0UT0
Acte 2 "Permaculture humaine" : https://youtu.be/-R78t9EU_lo
Acte 3 "Arts militants" : https://youtu.be/164P2YsdKVs
Acte 4 "Déferlement totalitaire & libertés" : https://youtu.be/sksYYKYrXxw
Site du collectif : https://reinfocovid.fr/
Images et concept : Stéphane Chatry
Post-production : Flavien Moras
Développements web : Stéphane Dion
Production :Artivism Contemporary Art
Musique « Sur la même longueur d'onde » de Kaddour Hadadi / HK & les Saltimbanks
Ethique TV : https://www.youtube.com/channel/UCRofotOx4kXsNs3b1S9cmWA
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Acte 1 "Santé et néolibéralisme" : https://youtu.be/TlB-JR_0UT0
Acte 2 "Permaculture humaine" : https://youtu.be/-R78t9EU_lo
Acte 3 "Arts militants" : https://youtu.be/164P2YsdKVs
Acte 4 "Déferlement totalitaire & libertés" : https://youtu.be/sksYYKYrXxw
Site du collectif : https://reinfocovid.fr/
Images et concept : Stéphane Chatry
Post-production : Flavien Moras
Développements web : Stéphane Dion
Production :Artivism Contemporary Art
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