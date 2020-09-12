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Info - Costretto al pericolo ! Un documentario sulla costrizione alle vaccinazioni !!!
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12 views • September 12, 2020
Quando sulla strada appare il segnale di pericolo "strada sdrucciolevole“, il guidatore attento toglie istintivamente il piede dall'acceleratore e guarda con attenzione :
- Qual'è il pericolo indicato ?
- Cosa significa per il mio stile di guida ?
Se chi decide le regole del traffico dovesse piazzare il cartello "velocità minima 80 km/h" al posto del segnale di pericolo, anche se abbiamo motivo di rallentare come qui su questo ponte scivoloso, lo considereremmo un errore evidente e lo ignoreremmo in tutta sicurezza per responsabilità nostra e dei nostri compagni di viaggio.
Link e continuazione del testo :
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&;lang=it&id=16451&date=2020-05-21
- Qual'è il pericolo indicato ?
- Cosa significa per il mio stile di guida ?
Se chi decide le regole del traffico dovesse piazzare il cartello "velocità minima 80 km/h" al posto del segnale di pericolo, anche se abbiamo motivo di rallentare come qui su questo ponte scivoloso, lo considereremmo un errore evidente e lo ignoreremmo in tutta sicurezza per responsabilità nostra e dei nostri compagni di viaggio.
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