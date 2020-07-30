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Vernon Coleman - (subtítulos español)
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120 views • July 30, 2020
Un grupo creciente de médicos y enfermeros parece estar despertando. ¿Por qué habeis tardado tanto?
Vernon Coleman es un prestigioso escritor, que ha sido calificado como “El principal defensor de la salud en Gran Bretaña” por The Sun, “La mente más aguda en el periodismo médico” de acuerdo con el Daily Star, así como “El campeón del paciente”, según el Birmingham Post. Y basta con ver el video para no dudar de lo ajustado de tales calificativos, sin embargo, creo que Coleman es aquel que hoy se necesita más que nunca,” El médico que se atreve a decir lo que piensa” como le definiera Correo de Oxford. En ese caso es el espejo en el que debería mirase la profesión médica a nivel internacional.
Nacido en Walsall , West Midlands, en 1946, Vernon Coleman se graduó de medicina en 1970 y fue médico general en Leamington Spa durante una década. También fue profesor de ciencias médicas holísticas en la International Open University en Sri Lanka. El 31 de marzo de 2006, renunció a su licencia para ejercer como director general de medicina general. En un convencido anti-viviseccionista, y en tal condición ha sido invitado como testigo a la Cámara de los Lores sobre la vivisección.
https://www.vernoncoleman.com/
Vernon Coleman es un prestigioso escritor, que ha sido calificado como “El principal defensor de la salud en Gran Bretaña” por The Sun, “La mente más aguda en el periodismo médico” de acuerdo con el Daily Star, así como “El campeón del paciente”, según el Birmingham Post. Y basta con ver el video para no dudar de lo ajustado de tales calificativos, sin embargo, creo que Coleman es aquel que hoy se necesita más que nunca,” El médico que se atreve a decir lo que piensa” como le definiera Correo de Oxford. En ese caso es el espejo en el que debería mirase la profesión médica a nivel internacional.
Nacido en Walsall , West Midlands, en 1946, Vernon Coleman se graduó de medicina en 1970 y fue médico general en Leamington Spa durante una década. También fue profesor de ciencias médicas holísticas en la International Open University en Sri Lanka. El 31 de marzo de 2006, renunció a su licencia para ejercer como director general de medicina general. En un convencido anti-viviseccionista, y en tal condición ha sido invitado como testigo a la Cámara de los Lores sobre la vivisección.
https://www.vernoncoleman.com/
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