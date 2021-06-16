Un Général en saura toujours davantage sur les Français que sa ministre en tailleur Chanel - Christian Combaz

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Campagnol tvl :



Parmi les reproches qui ont été faits aux signataires de la lettre des Généraux, il y avait non seulement le soupçon de sédition mais celui de grossièreté, d'irresponsabilité, voire de stupidité. Or une fois de plus les gommeux de la bande à Macron, imitateurs niaiseux de la Gauche antimilitariste des années 80, n'ont rien compris puisque depuis vingt ans les militaires ont un niveau supérieur humainement, intellectuellement, à la plupart des politiques et connaissent le pays dix fois mieux qu'eux. 14 juin 2021 : https://odysee.com/@campagnoltvl:2/un-g%C3%A9n%C3%A9ral-en-saura-toujours-davantage:f Campagnol tvl : https://odysee.com/@campagnoltvl:2 Parmi les reproches qui ont été faits aux signataires de la lettre des Généraux, il y avait non seulement le soupçon de sédition mais celui de grossièreté, d'irresponsabilité, voire de stupidité. Or une fois de plus les gommeux de la bande à Macron, imitateurs niaiseux de la Gauche antimilitariste des années 80, n'ont rien compris puisque depuis vingt ans les militaires ont un niveau supérieur humainement, intellectuellement, à la plupart des politiques et connaissent le pays dix fois mieux qu'eux. Keywords macronfrancecovidarmee

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