Folkets Radio | Det ofattbara sveket mot våra äldre med professor Yngve Gustafson och Gunilla Wigert

De behövde syrgas och näringsdropp.I stället fick de morfin och lugnande läkemedel. Många dog kort därefter, inte sällan i plågsamma kvävningar.

Detta grymma öde drabbade över tusen svenskar på äldre- och omsorgsboenden under de månader som följde efter att WHO i mars 2020 förkunnade en pandemi.

I många fall ordinerades palliativ behandling via ett telefonsamtal utan att någon läkare ens träffat patienten.

Hur kunde detta oerhörda tillåtas att ske?

Gunilla Wigerts leder en anhöriggrupp för närstående som kräver upprättelse.

Hennes mamma var en av dem som kunde ha levat idag om hon fått adekvat vård.

Yngve Gustafson är professor i geriatrik vid Umeå universitet.

Redigering: Sound of Sam

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https://www.youtube.com/watch?v=IDRRcrhpEjw