Αποκαλύφθηκε η ομάδα hacking και παραπληροφόρησης που αναμειγνύεται στις εκλογές (💥άρθρο)

Μια κρυφή ομάδα Ισραηλινών εργολάβων που ισχυρίζονται ότι χειραγώγησαν περισσότερες από 30 εκλογές σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας hacking, δολιοφθορές και αυτοματοποιημένη παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτέθηκαν σε μια νέα έρευνα της Guardian.Η μονάδα διευθύνεται από τον Ταλ Χανάν, έναν πρώην πράκτορα των ισραηλινών ειδικών δυνάμεων που τώρα εργάζεται ιδιωτικά χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «Χόρχε». Σε περισσότερες από έξι ώρες κρυφά ηχογραφημένων συναντήσεων, ο Hanan και η ομάδα του μίλησαν για το πώς θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τους αντιπάλους τους, συμπεριλαμβανομένου του χακάροντας λογαριασμούς Gmail και Telegram.



The Guardian ► http://bit.ly/subscribegdn,



💥 Μία εταιρεία του Ισραήλ «χακάρει» τις εκλογές και τη Δημοκρατία - Συγκλονιστικά ντοκουμέντα

https://www.ieidiseis.gr/kosmos/185212/guardian

Σε μια σοβαρή αποκάλυψη προχωρούν σήμερα δημοσιογράφοι του Guardian, της Le Monde, του Spiegel και της El País μετά από μια ενδελεχή έρευνα σχετικά με τους τρόπους χειραγώγησης των εκλογικών διαδικασιών σε διάφορες χώρες.

Κατά το δημοσίευμα του Guardian που υπογράφουν οι Stephanie Kirchgaessner, Manisha Ganguly, David Pegg, Carole Cadwalladr και Jason Burke, μια ομάδα Ισραηλινών ισχυρίζεται ότι έχουν χειραγωγήσει περισσότερες από 30 εκλογικές διαδικασίες σε όλον τον κόσμο χρησιμοποιώντας τρόπους hacking, δολιοφθορά και αυτοματοποιημένη παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ομάδα αυτή, σύμφωνα με την έρευνα, διευθύνεται από τον Ταλ Χανάν, έναν 50χρονο πρώην ισραηλινό πράκτορα των ειδικών δυνάμεων που τώρα εργάζεται ως ιδιώτης με το ψευδώνυμο «Χόρχε» και βρίσκεται κατω από το ραντάρ ερευνών για ανάμειξη σε εκλογικές διαδικασίες σε διάφορες χώρες για περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Ο Χάναν ωστόσο, σε ερωτήσεις που δέχτηκε από το βρετανικό μέσο σχετικά με τις δραστηριότητες και τις μεθόδους της Ομάδας Χόρχε, είπε: «Αρνούμαι οποιαδήποτε αδικοπραγία».

Όπως αποκάλυψε ο Χάναν, προσφέρει υπηρεσίες σε ιδιωτικές εταιρείες που σχετίζονται με πολιτικές εκστρατείες προκειμένου να χειραγωγηθεί κρυφά η κοινη γνώμη ενώ συμπλήρωσε ότι οι υπηρεσίες της ομάδας του έχουν χρησιμοποιηθεί σε όλη την Αφρική, τη Νότια και Κεντρική Αμερική, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Μία από τις βασικές υπηρεσίες της «ομάδας Χόρχε» είναι ένα εξελιγμένο πακέτο λογισμικού, το Advanced Impact Media Solutions ή αλλιώς Aims (Στόχοι).

Αυτό το λογισμικό έχει τη δυνατότητα να ελέγχει έναν τεράστιο στρατό από χιλιάδες πλαστά προφίλ μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στο Twitter, το LinkedIn, το Facebook, το Telegram, το Gmail, το Instagram και το YouTube.

Ενώ επίσης μπορούν να δημιουργηθούν και avatar (χρήστες) σε λογαριασμούς στο Amazon με πιστωτικές κάρτες, σε πορτοφόλια bitcoin αλλά και λογαριασμοί στην πλατφόρμα της AirBnB.

H διεθνής κοινοπραξία δημοσιογράφων που διεξήγαγε την έρευνα για την «ομάδα Χόρχε» αποτελείται από ρεπόρτερ μεγάλων μέσων όπως η Le Monde, το Der Spiegel και η El País και συντονίστηκε από μία γαλλική μη κερδοσκοπική οργάνωση, τη «Forbidden Stories».

Η ομάδα των δημοσιογράφων κατάφερε και πλησίασε τον Χάναν προσποιούμενοι τους υποψήφιους πελάτες και μαγνητοσκόπησαν κρυφά τη συζήτηση μαζί του στην οποία παρουσίαζε το τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η «ομάδα Χόρχε».

Μάλιστα όπως αναφέρει στο γκρουπ των δημοσιογράφων που τον πλησίασε, η ομάδα του έχει γραφεία και στην Ελλάδα. ....

Σε περισσότερες από έξι ώρες κρυφά μαγνητοσκοπημένων συναντήσεων, ο Χάναν και η ομάδα του μίλησαν για το πώς θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τους αντιπάλους τους (σ.σ. στις εκλογές), μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας τεχνικές hacking για πρόσβαση σε λογαριασμούς Gmail και Telegram. ....

Τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας πως δηλαδή υπάρχει μια παγκόσμια ιδιωτική αγορά παραπληροφόρησης με στόχο τις εκλογές, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις δημοκρατίες σε όλον τον κόσμο. ...

Οι κρυφά μαγνητοσκοπημένες συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Ιουλίου και Δεκεμβρίου 2022. ....

Τρεις δημοσιογράφοι – από το Radio France, τη Haaretz και το TheMarker – πλησίασαν την «ομάδα Χόρχε» ......

Στην αρχική του πρόταση προς τους πιθανούς πελάτες, ο Χανάν ισχυρίστηκε: «Είμαστε πλέον εμπλεκόμενοι σε μία εκλογική διαδικασία στην Αφρική… Έχουμε μια ομάδα στην Ελλάδα και ........







