THE NWO NAZI,S SECRET GERMAN TESLA TECHNOLOGY WEATHER WEAPON - HERE IS THERE CLIMATE CHANGE THEY WANT TO TRICK THE WORLD WITH!

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IT CREATES ALL TYPES OF WEATHER AND FIRE TORNADOES, QUAKES, EARTHQUAKES - HAS A WHURING WHITE NOISE SOUND AND ITS OWN CLOUD CLOAKING TEC - EXPECT IT NEAR YOUR VOLCANOES AND LEY LINES - CREWED BY DJINNS OR GREYS AND HUMANS, THEY ALL WORK FOR SATAN! AND ARE DESTROYING THE HUMANS WITH DEADLY POISON INJECTIONS WHILE TRYING TO GAIN HEGEMONY AND POWER USING ITS DEVASTATING WEAPONS OF MASS DESTRUCTION TO USHER IN THE ANTI CHRIST AND TRIGGER A WAR WITH MOTHER RUSSIA TO DO SO, ISRAEL AND THE WEST HAS A LOT TO ANSWER FOR, A TRULY UNHOLY ALLIANCE! - BE NOT AFRAID! GODS GOOD WILL ALWAYS OVERCOME satans EVIL.
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BORIS JOHNSON UK PM FARTHER HEADS THESE FANATICAL FAKE GLOBAL WARMING GREEN NEW SCAM SCUM - PURE PAGANS AND DEFIANTLY EVIL EUGENIC SATANISTS - https://www.brighteon.com/6f9774a1-3769-41c4-8eae-91a6b3aca1df
WEF AND SCHWABS UPSIDE TO UK MP BRUTAL MURDER! -https://www.bitchute.com/video/Rm1VnZggcR4t/
NJ WEATHER WARFARE IS ON THE RIGHT TRACK https://www.brighteon.com/71b29dc0-c99c-4556-889e-1f65020b8ac0
THE WEATHER IS CONTROLLED BY THE CABALA https://www.brighteon.com/a7027c11-5626-4611-8d2f-a1cea8a55570
UK OFFERS TO TRAIN UKRAINIAN NAZI BATTALIONS - https://www.brighteon.com/82ce6759-087c-4dd2-84f4-b63e27763db8
UK POLICE ARREST A 92 YEAR OLD FOR PROTESTING ASSANGES USA/UK CORRUPT EXTRADITION - https://www.brighteon.com/0f7de9f3-4716-47d4-8877-8b20a317d372
IS THE VAXX CHIP DETECTABLE VIA BLUTOOTH -https://www.brighteon.com/e160f769-0f64-4e62-86bc-006b7a49af9a
MANY DEAD IN UKRAINE ENGLISH SUBTITLES - https://www.brighteon.com/55ee7ba8-8566-45fd-bb58-734850afc2dd
VAXX DEATHS/POISONINGS FOR GOODNESS SNAKE! - https://www.brighteon.com/8a8692e5-2016-4fed-accd-28280b9030c9
USA TOLD UKRAINE TO BURN THE BIO WEAPON LAB DOCUMENTS - BIO LABS WERE FUNDED BY GERMANS AND THE WEF! - https://www.brighteon.com/af99b03c-1500-4a31-ae08-ca6dc22d1668
THE MEAT THAT KILLS YOU SLOWLY - https://www.brighteon.com/d7afca2f-91fe-4270-a87e-34b0ff4d5ba1
ITS BIOLOGICAL WARFARE PERIOD! - https://www.brighteon.com/44cfdf26-64da-424e-80c8-a1ba7a8bd1a2
TRUTH BOMBS INCOMING! - https://www.brighteon.com/e09b926d-8fbe-4fab-b206-ec210b7813f5