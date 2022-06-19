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THE NWO NAZI,S SECRET GERMAN TESLA TECHNOLOGY WEATHER WEAPON - HERE IS THERE CLIMATE CHANGE THEY WANT TO TRICK THE WORLD WITH!
COMMON SENSE - OFFICIAL
COMMON SENSE - OFFICIAL
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282 views • June 19, 2022

IT CREATES ALL TYPES OF WEATHER AND FIRE TORNADOES, QUAKES, EARTHQUAKES - HAS A WHURING WHITE NOISE SOUND AND ITS OWN CLOUD CLOAKING TEC - EXPECT IT NEAR YOUR VOLCANOES AND LEY LINES - CREWED BY DJINNS OR GREYS AND HUMANS, THEY ALL WORK FOR SATAN! AND ARE DESTROYING THE HUMANS WITH DEADLY POISON INJECTIONS WHILE TRYING TO GAIN HEGEMONY AND POWER USING ITS DEVASTATING WEAPONS OF MASS DESTRUCTION TO USHER IN THE ANTI CHRIST AND TRIGGER A WAR WITH MOTHER RUSSIA TO DO SO, ISRAEL AND THE WEST HAS A LOT TO ANSWER FOR, A TRULY UNHOLY ALLIANCE! -  BE NOT AFRAID! GODS GOOD WILL ALWAYS OVERCOME satans EVIL. 

EMF RESEARCH BIOMEDICAL SCIENTISTS https://www.bitchute.com/video/UlSArL9B1Mj2/

BORIS JOHNSON UK PM FARTHER HEADS THESE FANATICAL FAKE GLOBAL WARMING GREEN NEW SCAM SCUM - PURE PAGANS AND DEFIANTLY EVIL EUGENIC SATANISTS - https://www.brighteon.com/6f9774a1-3769-41c4-8eae-91a6b3aca1df

WEF AND SCHWABS UPSIDE TO UK MP BRUTAL MURDER! -https://www.bitchute.com/video/Rm1VnZggcR4t/

NJ WEATHER WARFARE IS ON THE RIGHT TRACK https://www.brighteon.com/71b29dc0-c99c-4556-889e-1f65020b8ac0

THE WEATHER IS CONTROLLED BY THE CABALA https://www.brighteon.com/a7027c11-5626-4611-8d2f-a1cea8a55570

UK OFFERS TO TRAIN UKRAINIAN NAZI BATTALIONS - https://www.brighteon.com/82ce6759-087c-4dd2-84f4-b63e27763db8

UK POLICE ARREST A 92 YEAR OLD FOR PROTESTING ASSANGES USA/UK CORRUPT EXTRADITION - https://www.brighteon.com/0f7de9f3-4716-47d4-8877-8b20a317d372

IS THE VAXX CHIP DETECTABLE VIA BLUTOOTH -https://www.brighteon.com/e160f769-0f64-4e62-86bc-006b7a49af9a

MANY DEAD IN UKRAINE ENGLISH SUBTITLES - https://www.brighteon.com/55ee7ba8-8566-45fd-bb58-734850afc2dd

VAXX DEATHS/POISONINGS FOR GOODNESS SNAKE! - https://www.brighteon.com/8a8692e5-2016-4fed-accd-28280b9030c9

USA TOLD UKRAINE TO BURN THE BIO WEAPON LAB DOCUMENTS - BIO LABS WERE FUNDED BY GERMANS AND THE WEF! - https://www.brighteon.com/af99b03c-1500-4a31-ae08-ca6dc22d1668

THE MEAT THAT KILLS YOU SLOWLY - https://www.brighteon.com/d7afca2f-91fe-4270-a87e-34b0ff4d5ba1


ITS BIOLOGICAL WARFARE PERIOD! - https://www.brighteon.com/44cfdf26-64da-424e-80c8-a1ba7a8bd1a2

TRUTH BOMBS INCOMING! - https://www.brighteon.com/e09b926d-8fbe-4fab-b206-ec210b7813f5






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