© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Le retour du méchant complotiste - Vivre sainement
Follow
0
Share
Report
20 views • June 05, 2021
1er juin 2021 : https://odysee.com/@Vivresainement:f/le-retour-du-nechant-complotiste:2
Vivre sainement : https://odysee.com/@Vivresainement:f
@Vivresainement
Attention retour d’un méchant complotiste qui ne va vous dire que la vérité, la vraie vérité, pas celle des médias mainstream et de leur propagande. Partagez un max.
Mes cagnottes pour m'aider à améliorer la qualité de la chaîne :
Tipeee :
https://fr.tipeee.com/vivresainement/
Paypal :
https://paypal.me/pools/c/8qSy506oim
Pétition pour soutenir le Docteur Raoult et son IHU :
https://www.mesopinions.com/petition/sante/laissons-ihu-pr-raoult-soigner-covid19/111114
Rejoignez-nous sur Facebook:
https://www.facebook.com/chrisdevivresainement/
Twitter :
https://twitter.com/VSainement
Parler.com :
https://parler.com/profile/Vivresainement/posts
Voici le lien pour vous inscrire à la plateforme Odysee afin d'éviter la censure et obtenir une récompense :
https://odysee.com/$/invite/@Vivresainement:f
Sur Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCPc4qwIJsi4KPJCtjxdogiQ
Abonnez-vous à ces associations pour entrer dans la résistance :
https://reaction19.fr/
http://www.bonsens.info/
https://reinfocovid.fr/
Super important : Se regrouper pour instaurer le RIC et reprendre nos droits :
https://culture-ric.fr/
Sources
https://www.francesoir.fr/politique-france/serge-rader-interviewe-de-hold-est-decede-un-heros-des-temps-modernes
https://www.leparisien.fr/amp/societe/le-pharmacien-antivax-serge-rader-est-mort-apres-une-hospitalisation-liee-au-covid-31-05-2021-GYE2PGL7N5FINGHYZ7ESGBST5M.php?utm_campaign=twitter_partage&;utm_medium=social&__twitter_impression=true
Egalement :
11 mai 2021 : https://odysee.com/@holdup_ledoc:9/lucmontagnierfocus:3
HOLD-UP Média : https://odysee.com/@holdup_ledoc:9
@holdup_ledoc
N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez être tenu au courant de nos prochaines publications.
Bon visionnage ! Mille mercis à vous !!!
Toute l'équipe du film.
Voir le film gratuitement : https://holdup-lefilm.fr
Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux :
Facebook : https://www.facebook.com/Hold-Up-le-d
Instagram : https://www.instagram.com/holdup_ledoc/
Twitter : https://twitter.com/holdup_ledoc
Cagnotte Paypal : https://www.paypal.com/paypalme/TprodFR
Egalement :
Hold-Up - FOCUS #2 - Des Vaccins, des Magistrats et un Enfant
https://www.brighteon.com/0f83d1f1-b62b-4257-add5-eefd3340b6b7
HOLD-UP - ITW Grand Format #14 - Serge Rader
https://www.brighteon.com/5484e14b-28c5-424f-8a51-95205ecf8688
Playlist complète Hold-Up avec film intégral : https://www.brighteon.com/watch/3586e801-86ef-4abb-8990-46ff0c547e32?index=1
Ceci n'est pas un complot
https://www.brighteon.com/97ce1b08-e94d-4151-8281-9514ebeda9e3
Mal Traités le documentaire choc sur la Covid-19
https://www.brighteon.com/de6b892b-ff08-47c5-80c4-fe6f0830d4e9
Cash investigation - Les vendeurs de maladies (Intégrale)
https://www.brighteon.com/7ee037c4-3461-4086-81d8-01300024ee67
Sur les alerteurs : Anne Givaudan - Le Courage au Service du Vivant
https://odysee.com/@QAmiral:9/Le-Courage-au-Service-du-Vivant-WEB-DL-1080p:3
et sur son site : https://sois.fr/
Vivre sainement : https://odysee.com/@Vivresainement:f
@Vivresainement
Attention retour d’un méchant complotiste qui ne va vous dire que la vérité, la vraie vérité, pas celle des médias mainstream et de leur propagande. Partagez un max.
Mes cagnottes pour m'aider à améliorer la qualité de la chaîne :
Tipeee :
https://fr.tipeee.com/vivresainement/
Paypal :
https://paypal.me/pools/c/8qSy506oim
Pétition pour soutenir le Docteur Raoult et son IHU :
https://www.mesopinions.com/petition/sante/laissons-ihu-pr-raoult-soigner-covid19/111114
Rejoignez-nous sur Facebook:
https://www.facebook.com/chrisdevivresainement/
Twitter :
https://twitter.com/VSainement
Parler.com :
https://parler.com/profile/Vivresainement/posts
Voici le lien pour vous inscrire à la plateforme Odysee afin d'éviter la censure et obtenir une récompense :
https://odysee.com/$/invite/@Vivresainement:f
Sur Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCPc4qwIJsi4KPJCtjxdogiQ
Abonnez-vous à ces associations pour entrer dans la résistance :
https://reaction19.fr/
http://www.bonsens.info/
https://reinfocovid.fr/
Super important : Se regrouper pour instaurer le RIC et reprendre nos droits :
https://culture-ric.fr/
Sources
https://www.francesoir.fr/politique-france/serge-rader-interviewe-de-hold-est-decede-un-heros-des-temps-modernes
https://www.leparisien.fr/amp/societe/le-pharmacien-antivax-serge-rader-est-mort-apres-une-hospitalisation-liee-au-covid-31-05-2021-GYE2PGL7N5FINGHYZ7ESGBST5M.php?utm_campaign=twitter_partage&;utm_medium=social&__twitter_impression=true
Egalement :
11 mai 2021 : https://odysee.com/@holdup_ledoc:9/lucmontagnierfocus:3
HOLD-UP Média : https://odysee.com/@holdup_ledoc:9
@holdup_ledoc
N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez être tenu au courant de nos prochaines publications.
Bon visionnage ! Mille mercis à vous !!!
Toute l'équipe du film.
Voir le film gratuitement : https://holdup-lefilm.fr
Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux :
Facebook : https://www.facebook.com/Hold-Up-le-d
Instagram : https://www.instagram.com/holdup_ledoc/
Twitter : https://twitter.com/holdup_ledoc
Cagnotte Paypal : https://www.paypal.com/paypalme/TprodFR
Egalement :
Hold-Up - FOCUS #2 - Des Vaccins, des Magistrats et un Enfant
https://www.brighteon.com/0f83d1f1-b62b-4257-add5-eefd3340b6b7
HOLD-UP - ITW Grand Format #14 - Serge Rader
https://www.brighteon.com/5484e14b-28c5-424f-8a51-95205ecf8688
Playlist complète Hold-Up avec film intégral : https://www.brighteon.com/watch/3586e801-86ef-4abb-8990-46ff0c547e32?index=1
Ceci n'est pas un complot
https://www.brighteon.com/97ce1b08-e94d-4151-8281-9514ebeda9e3
Mal Traités le documentaire choc sur la Covid-19
https://www.brighteon.com/de6b892b-ff08-47c5-80c4-fe6f0830d4e9
Cash investigation - Les vendeurs de maladies (Intégrale)
https://www.brighteon.com/7ee037c4-3461-4086-81d8-01300024ee67
Sur les alerteurs : Anne Givaudan - Le Courage au Service du Vivant
https://odysee.com/@QAmiral:9/Le-Courage-au-Service-du-Vivant-WEB-DL-1080p:3
et sur son site : https://sois.fr/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.