© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
THE FALL OF THE CABAL. THE SEQUEL. 8 DALIS (LT)
Follow
1
Share
Report
12588 views • October 16, 2021
8 dalis: Billo ir Melindos Gates‘ų fondo atskleidimas, jų vadinamoji filantropija Indijoje ir Afrikoje masinio skiepijimo pavidalu, viena iš mėgstamiausių „Cabal“ priemonių, skirtų Siono, Agenda 21 ir Agenda 2030 įgyvendinti. .
Autoriai: Janet Ossebaard ir Cyntha Koeter
Muzika: Alexander Nakarada, Scott Buckley, Tom Player, Serge Narcissoff
Tai yra 8 dalis iš 17 dalių.
9 dalis bus įkelta, kai tik ji bus paruošta ...
Jei jums patiko ši dalis, paaukokite per https://www.fallcabal.com/
Kuriame šiuos dokumentinius filmus nemokamai, todėl bet kokia auka - kad ir kokia maža - yra labai laukiama! Taip galime ir toliau nemokamai atduoti savo darbą pasauliui, kad pažadintume kuo daugiau žmonių ...
Prisijunkite prie mūsų „FallCabal Telegram“ kanalo, kad kasdien gautumėte naunaujienas: https://t.me/Fall_of_the_Cabal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Šis vaizdo įrašas yra išverstas pažintiniais tikslais ir yra laisvai prieinamas internete.
Išvertė ir įgarsino - Visatos Kelionė
Autoriai: Janet Ossebaard ir Cyntha Koeter
Muzika: Alexander Nakarada, Scott Buckley, Tom Player, Serge Narcissoff
Tai yra 8 dalis iš 17 dalių.
9 dalis bus įkelta, kai tik ji bus paruošta ...
Jei jums patiko ši dalis, paaukokite per https://www.fallcabal.com/
Kuriame šiuos dokumentinius filmus nemokamai, todėl bet kokia auka - kad ir kokia maža - yra labai laukiama! Taip galime ir toliau nemokamai atduoti savo darbą pasauliui, kad pažadintume kuo daugiau žmonių ...
Prisijunkite prie mūsų „FallCabal Telegram“ kanalo, kad kasdien gautumėte naunaujienas: https://t.me/Fall_of_the_Cabal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Šis vaizdo įrašas yra išverstas pažintiniais tikslais ir yra laisvai prieinamas internete.
Išvertė ir įgarsino - Visatos Kelionė
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.