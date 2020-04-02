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Andreas kalcker PATENTES y la verdad del DIOXIDO DE CLORO MMS
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173 views • April 02, 2020
Andreas Kalcker biofisico alemán con aproximadamente 13 años de investigación y desarrollo en dióxido de cloro, ahora con tres patentes, y todavía personas sin conocerlo, y dejándose llevar por los medios "oficiales". La decisión en personal, gracias a personas como Kalcker con entrega y pasion y enfrentar la difamacion brindando salud a cualquiera que lo necesite.
Tambien es efectivo para virus, y el corona virus es otro mas, no es distinto.
mas informacion en su pagina
https://www.andreaskalcker.com
podes unirte a los grupos de what ap "salud prohibida"
https://chat.whatsapp.com/FWfNFwKFpZGHRK3zTXs3AU
y telegram "cds mms dioxido de cloro salud prohibida"
https://t.me/Cds_Mms_Dioxidodecloro
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