Andreas kalcker PATENTES y la verdad del DIOXIDO DE CLORO MMS

Andreas Kalcker biofisico alemán con aproximadamente 13 años de investigación y desarrollo en dióxido de cloro, ahora con tres patentes, y todavía personas sin conocerlo, y dejándose llevar por los medios "oficiales". La decisión en personal, gracias a personas como Kalcker con entrega y pasion y enfrentar la difamacion brindando salud a cualquiera que lo necesite.Tambien es efectivo para virus, y el corona virus es otro mas, no es distinto.mas informacion en su paginapodes unirte a los grupos de what ap "salud prohibida"y telegram "cds mms dioxido de cloro salud prohibida"https://t.me/Cds_Mms_Dioxidodecloro