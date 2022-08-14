"ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΟΣΧΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΚΙΝΟ"

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρι Κίσινγκερ πιστεύει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται στα πρόθυρα πολέμου με τη Μόσχα και το Πεκίνο, για ζητήματα «που δημιουργήσαμε από μόνοι μας», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά με δηλώσεις που έκανε στη Wall Street Journal, με αφορμή τη δημοσίευση του 19ου βιβλίου με τίτλο, «Ηγεσία: Έξι μελέτες στην παγκόσμια στρατηγική».



