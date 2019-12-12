Åsa Westerberg inför rätta i Södertörns tingsrätt

Stockholmare för ett suveränt Sverige var med på rättegången.



Åsa är anklagad för HMF, förtal, övergrepp i rättssak och ringa vapenbrott.



Åsa företräddes av Thomas Martinsson, som höll en helt suverän slutplädering.



Rättegången var 12 december 2019. Domen kommer 23 december kl 11.



Åberg yrkar på 70 000 kr i skadestånd för förtal. Han var på plats och vittnade mot Åsa.



Ca 30 inlägg på mewe som Näthatsgranskaren anmält som åklagaren gått vidare med. Straffvärde 1 års fängelse.