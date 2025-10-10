BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Окружение Иерусалима и Воскресение Мёртвых. Протокол школы Лиланда Джонса от 28 сентября 2025 г.
Neba Luch
Neba Luch
1 view • 1 day ago

ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/13CRaSk39zuGiOleaRK70SrZg9DJaIDrD/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1xupRUCMs-nUlHG7ANnGUtVjhADPxq96g/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1MFycQWLNy0-29xZzCecnbAOhU1xNQJ6V/view?usp=sharing

Ориг. англ.

https://docs.google.com/document/d/1L57LJ-mFY0VkGTQEH40HJ_tyf0k7H7TK/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1tncJUc_1Aio4JRkA8-hqkz9Voy8rd7sp/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/1MjIh-H_hFqxocNmYwBFSiVZ3LbiTV-J-/view?usp=sharing


Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


Календарь Еноха на 2025 г.

русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view,

англ https://drive.google.com/file/d/10atxDn6Vty6DmBPhuBaK7siAN-nkR27w/view

все календари https://leelandjones.com/enoch-calendar


В 1 Фес 4:16-17

возвещении — g2752 κέλευσμα приказ, боевой клич или призыв, зов, крик https://bible.by/strong-greek/2752/

сретение — g529: ἀπάντησις встреча, свидание, сретение https://bible.by/strong-greek/529/

восхищены — g726 ἁρπάζω хватать, похищать, захватывать, расхищать, восхищать https://bible.by/strong-greek/726/

Это же слово в Ос 6:1 https://biblehub.com/interlinear/apostolic/hosea/6.htm


Откр 21:2 И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. 3 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния (g4633) Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их.


g4633 σκηνή — шатёр палатка, куща, обитель https://bible.by/strong-greek/4633/

"кущи" (о преображении Христа) в Мф 17:4, Мк 9:5 и Лк 9:33


Елеонская / Масличная гора / Елеон https://www.pravenc.ru/text/189763.html


3 глава Софонии подстрочники

https://biblehub.com/interlinear/zephaniah/3.htm

https://onlinebible.github.io/russian-interlinear-html/Zep/zep3.html

https://biblehub.com/interlinear/apostolic/zephaniah/3.htm

https://bible.by/vin/36/3/


2Пет 3:8 Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день.

Мф 24:30 тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою;


См. также


- о Знамении Сына Человеческого на небе = Колесницу Херувимов

См. в видео Лиланда Чтобы не дул ветер, доколе… (Откр 7:1) Запечатление 144 000

https://www.youtube.com/watch?v=PFQj1_BjOT0

схема https://cloud.mail.ru/public/w1Tu/9s2BHa81E


Протокол от 14 сентября 2025 г. Йом Теруа 📯 Праздник Труб. 1-е и 2-е Воскресение Мёртвых

https://drive.google.com/file/d/1rhafIZYj1G4gsuDxtvPGuslcdm1ghjKq/view


Видео Лиланда

Миллениум. Первое Воскресение. Суд у Белого Престола https://www.youtube.com/watch?v=2nK2nsItXWM

📃 https://cloud.mail.ru/public/nmd5/QgZRaKn2J

Суд у Великого Белого Престола и Первое Воскресение. Когда будет воскресение мёртвых? https://www.youtube.com/watch?v=J_Q9YXSuI3A&list=PLFHgJZcPamSpFyMBrMsv05tLl4FynmtlJ&index=30

📃 https://cloud.mail.ru/public/A7TT/9VjrXQBkL

Второе воскресение – послание четвёртого ангела https://youtu.be/2ohHRix14Og?list=PLFHgJZcPamSpFyMBrMsv05tLl4FynmtlJ&t=884

📃 https://cloud.mail.ru/public/pvwY/ksR9uP8Yx


Keywords
rapturearmageddonsecond coming of jesus christmount of olivesliland djonsleeland jones in russianvtoroe prishestvie iisusa hristaeleonskaya goravoskresenie mertvyhzahariya 14 glavajerusalem surroundedmaslichnaya goraierusalim okrujennyiot luki 21kogda voshishenie cerkvimatfey 24jena lotada begut v gory
