Inclusive Capitalism | Περιεκτικός Καπιταλισμός – Απαλλοτρίωση/Κατάργηση Ιδιωτικής Περιουσίας.

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Αυτό είναι ένα teaser video διότι το επόμενο θα προσπαθήσει να απαντήσει στις επόμενες ερωτήσεις:
https://www.coalitionforinclusivecapitalism.com/
https://www.inclusivecapitalism.com/
Τι σημαίνει Περιεκτικός Καπιταλισμός;
Ποιος σχεδίασε αυτό το σχέδιο πίσω από την πλάτη του λαού;
Πόσο καιρό σχεδίαζαν τον Περιεκτικό Καπιταλισμό;
Πότε και πού έγινε η τελευταία συνάντηση;
Υπάρχουν στοιχεία από δηλώσεις για την απαλλοτρίωση/κατάργηση των περιουσιών μας;
Ποια είναι τα μέσα που θα επιτρέψουν την απαλλοτρίωση;
Πώς αντιλαμβάνονται αυτοί οι ψυχικά ασθενείς την οικία μας το 2030;
Πώς θα εφαρμοστεί η “εξαπάτηση” της κατάργησης περιουσίας;
Γιατί ρωτάτε πόσα δωμάτια έχει το σπίτι μου;
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