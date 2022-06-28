Inclusive Capitalism | Περιεκτικός Καπιταλισμός – Απαλλοτρίωση/Κατάργηση Ιδιωτικής Περιουσίας.

Αυτό είναι ένα teaser video διότι το επόμενο θα προσπαθήσει να απαντήσει στις επόμενες ερωτήσεις:





https://www.coalitionforinclusivecapitalism.com/

https://www.inclusivecapitalism.com/





Τι σημαίνει Περιεκτικός Καπιταλισμός;





Ποιος σχεδίασε αυτό το σχέδιο πίσω από την πλάτη του λαού;





Πόσο καιρό σχεδίαζαν τον Περιεκτικό Καπιταλισμό;





Πότε και πού έγινε η τελευταία συνάντηση;





Υπάρχουν στοιχεία από δηλώσεις για την απαλλοτρίωση/κατάργηση των περιουσιών μας;





Ποια είναι τα μέσα που θα επιτρέψουν την απαλλοτρίωση;





Πώς αντιλαμβάνονται αυτοί οι ψυχικά ασθενείς την οικία μας το 2030;





Πώς θα εφαρμοστεί η “εξαπάτηση” της κατάργησης περιουσίας;





Γιατί ρωτάτε πόσα δωμάτια έχει το σπίτι μου;





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